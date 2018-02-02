Жительница Добрянки притворилась беременной, чтобы избежать ареста

34-летняя жительница Добрянки должна была ежемесячно выплачивать алименты на содержание своего 14-летнего сына. Однако женщина не платила деньги, в результате чего накопился долг, превышающий 200 тысяч рублей.



Ранее она уже была судима за уклонение от уплаты налогов. Поэтому на этот раз женщина снялась с регистрационного учета по месту жительства и покинула пределы Добрянки, в связи с чем была объявлена в розыск.



Наконец горе-мать удалось найти. Она была доставлена в суд для рассмотрения протокола об административном правонарушении, но женщина не хотела нести ответственность за свои поступки, поэтому она заявила, что беременна.



Судом был объявлен перерыв, а женщину доставили в Добрянскую районную больницу для проведения обследования. Медосмотр показал, что она не беременна, пишут судебные приставы.



Алиментщица признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде ареста сроком на десять суток.