Жительница Добрянки притворилась беременной, чтобы избежать ареста
Женщина уже имела судимости за уклонение от уплаты алиментов и, чтобы избежать ответственности за очередную неуплату, она решила притвориться беременной.
Женщина уже имела судимости за уклонение от уплаты алиментов и, чтобы избежать ответственности за очередную неуплату, она решила притвориться беременной.
34-летняя жительница Добрянки должна была ежемесячно выплачивать алименты на содержание своего 14-летнего сына. Однако женщина не платила деньги, в результате чего накопился долг, превышающий 200 тысяч рублей.
Ранее она уже была судима за уклонение от уплаты налогов. Поэтому на этот раз женщина снялась с регистрационного учета по месту жительства и покинула пределы Добрянки, в связи с чем была объявлена в розыск.
Наконец
Судом был объявлен перерыв, а женщину доставили в Добрянскую районную больницу для проведения обследования. Медосмотр показал, что она не беременна, пишут судебные приставы.
Алиментщица признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде ареста сроком на десять суток.