Якуты признали хабаровские морозы слишком экстремальными

В Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова участники уникальной экспедиции «Пути великих свершений» подвели итоги своей поездки в труднодоступный Тугуро-Чумиканский район Хабаровского края на автомобильном транспорте.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее уже сообщало, что представители Русского географического общества, Ассамблеи народов Хабаровского края, представительства Якутии вместе с учёным-этнографом смогли пробиться по почти не проходимому зимнику до Удского, Алгазеи и Чумикана через территорию соседней Амурской области. При этом участники экспедиции даже из экстремально холодной Якутии, где пятидесятиградусные морозы считаются обычными, признались, что из-за ветра и повышенной влажности такие же температуры на севере Хабаровского края переносятся намного сложнее.

«Собирали информацию о Чумикане в интернете и литературе. Это место казалось совершенно недоступным для автотраспорта. Только по воздуху или по воде советовали туда добираться. Набираешь в Ютьюбе запрос “дорога на Чумикан” и первым делом выскакивает ролик с перевернувшимся грузовиком, — рассказал заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) в Хабаровске Вадим Николаев. — Поэтому консультировались, тщательно готовились. От Хабаровска до Чумикана 1500 километров. Из них 500 км — абсолютное бездорожье. Наш КАМАЗ-вахтовка смог пройти только в сопровождении мощных тягачей. Испытание прошла и техника, и люди. В пути нас застала погодная аномалия. Ночью столбик термометра опустился за минус 50. У машины от такого мороза лопнул ремень вентилятора, жидкость охлаждения превратилась в гель. Прекратилась подача тепла в фургон с людьми. Нам пришлось одеть всю тёплую одежду, что взяли с собой. И всю ночь пришлось выживать. С утра потеплело до 30 градусов ниже ноля. Поломку удалось устранить, и путь продолжили».

Единственная девушка, которая решилась отправиться в рискованное путешествие, учёный-этнограф из Гродековского музея Хабаровска Виктория Малакшанова призналась, что эта экспедиция стала самой сложной в её научной карьере.

«Конечно, это было просто экстремально, — призналась она. — Все мои предыдущие этнографические исследования в Тугуро-Чумиканском районе проводились летом, добирались мы до отдалённых посёлков по воздуху или по воде. А тут зимник, да ещё в самые лютые морозы! Я до последнего не верила что это возможно, пока не оказалась в КАМАЗе. Без связи! Ехали по полному бездорожью среди тайги. Но благодаря такому путешествию мне удалось собрать огромный массив новых данных, которые требуют обработки».

Путь до Чумикана участники экспедиции проложили по старинным тропам. По ним в дореволюционные времена на лошадях и оленях шли грузы на побережье Охотского моря. Стартовав 15 января в Хабаровске, путешественники на гружённой оборудованием и книгами для поселковых библиотек вахтовке добрались до города Свободного в Амурской области. Здесь их ожидало сопровождение из числа жителей Тугуро-Чумиканского района. Проводники показали путь до села Стойба недалеко от границы Приамурья с Хабаровским краем, а затем сопроводили экспедицию через тайгу по зимнику до Удского и Чумикана.

Участники экспедиции произвели запись трека GPS-спутникового позиционирования маршрута. Это позволит тем, кто решится повторить это путешествие по зимнику, проще сориентироваться и легче найти путь из Приамурья в Тугуро-Чумиканский район через полное бездорожье.



«Для наших жителей поездка по зимнику в соседнюю Амурскую область не считается никаким экстримом, — прокомментировала глава Тугуро-Чумиканского района Изабелла Осипова. — В Удское основные грузы завозятся как раз зимой. Автозимник мы прокладываем своими силами. Также и медики, работники администрации добираются из Чумикана до Удского на автотранспорте, на больших проходимых машинах. Иногда дрога и день, и два, и больше времени занимает. Но люди наши привыкли!».

Сегодня три района на севере Хабаровского края остаются единственными территориями региона, у которых нет связи с общероссийской сетью автомобильных дорог. Давняя идея прокладки магистрали от Хабаровска до Магадана вдоль побережья Охотского моря так и не была реализована.

«Ведь в старину пути сообщения в Охотоморье были! — отметил член-корреспондент Российской академии наук Борис Воронов. — На территории нынешних Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского района было очень много якутских поселений, которые поддерживали тесные связи с земляками из соседней Якутии. Немножко обидно, что на фоне современного уровня развития контакты между нашими территориями тогда были более развиты, чем сейчас».

В последнее время правительство Хабаровского края совместно с руководством Якутии прорабатывают предложения по выходу автотрасс из республики на побережье Охотского моря.

«Автодорога от Якутска до посёлка Усть-Мая, что недалеко от границы с Хабаровским краем, в этом году будет завершена, — рассказал Георгий Никонов. — В последующем есть планы соединить эту трассу с Аяном и Охотском. Существует несколько вариантов прокладки. Можно взять за основу старую дореволюционную дорогу между Якутией и побережьем Охотского моря. Другой вариант — достроить сооруженные в Аяно-Майском районе добывающими артелями технологические трассы». Кстати.