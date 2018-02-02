В Прокопьевске пропала 16-летняя девушка

В Прокопьевске Кемеровской области пропала 16-летняя девушка.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, девушка 2001 года рождения ушла из дома 1 февраля около 7:00 утра на занятия в техникум. До настоящего времени она не вернулась.

На вид девушке 16 лет, телосложение среднее, лицо овальное, волосы мелированные, ниже плеч. Она был одета в синий пуховик, сиреневую шапку, сапоги черные до колен, при себе имела рюкзак джинсовый темно-синего цвета.