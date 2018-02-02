В Прокопьевске пропала 16-летняя девушка
Она ушла из дома 1 февраля.
Она ушла из дома 1 февраля.
В Прокопьевске Кемеровской области пропала 16-летняя девушка.
По сообщению
На вид девушке 16 лет, телосложение среднее, лицо овальное, волосы мелированные, ниже плеч. Она был одета в синий пуховик, сиреневую шапку, сапоги черные до колен, при себе имела рюкзак джинсовый
Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении пропавшей, сообщить об этом по телефонам в Прокопьевске: 8 (38466)2−25−83, 2−10−08 или 02. Анонимность гарантирована.