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10:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Прокопьевске пропала 16-летняя девушка

Она ушла из дома 1 февраля.

В Прокопьевске Кемеровской области пропала 16-летняя девушка.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, девушка 2001 года рождения ушла из дома 1 февраля около 7:00 утра на занятия в техникум. До настоящего времени она не вернулась.

На вид девушке 16 лет, телосложение среднее, лицо овальное, волосы мелированные, ниже плеч. Она был одета в синий пуховик, сиреневую шапку, сапоги черные до колен, при себе имела рюкзак джинсовый темно-синего цвета.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении пропавшей, сообщить об этом по телефонам в Прокопьевске: 8 (38466)2−25−83, 2−10−08 или 02. Анонимность гарантирована.

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