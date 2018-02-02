В Мексике нашли спиральное захоронение 2500-летней давности

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Во время раскопок в Тлалпане, одном из районов большого Мехико, археологи обнаружили захоронение, сделанное более 2500 лет назад. Больше десяти человек были похоронены одновременно в круглой могиле, их тела были соединены и расположены спиралью, сообщается на сайте Национального института антропологии и истории. По словам археологов, подобное захоронение обнаружено впервые — вероятно, это была ранее неизвестная ритуальная практика.

На территории Тлалпана находятся развалины древнейшего города в долине Мехико, Куикуилько. Люди жили здесь еще 1400 лет до нашей эры. Поселение возникло рядом с крупным религиозным центром и процветало в 700−150 годах до нашей эры, а во II веке до нашей эры город был разрушен извержением вулкана. Археологи находили здесь здания, укрепления, ирригационные каналы и террасы для выращивания сельскохозяйственных культур.

Источник: Mauricio Marat/INAH

В 2006 году археологи нашли недалеко от Куикуилько поселение, в котором люди жили примерно с 700 по 200 годы до нашей эры.

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На окраине деревни были обнаружены 18 ям конической формы, которые, предположительно, использовались для хранения запасов или как могилы. В 2017 году раскопки продолжились и за пять месяцев археологи обнаружили 20 конических ям. Шесть из них использовали как могилы. Также ученые нашли яму диаметром около двух метров, в которой были одновременно похоронены более 10 человек.

По словам антрополога Лусии Лопес Мехии (Lucía López Mejía), на сегодняшний день они смогли идентифицировать скелеты десяти человек. Один из них принадлежал мужчине, другой женщине; пол остальных умерших пока неизвестен. Почти все умершие были молодыми людьми, среди них был ребенок возраста 3−5 лет и месячный младенец. Судя по характеру захоронения, оно было ритуальным. Тела умерших были соединены одно с другим и лежали спиралью. Так, руки одного человека лежали на спине другого, а голова третьего на груди четвертого. У двух из них были умышленно деформированы черепа, у некоторых — повреждены зубы. В качестве погребальных даров умершим предлагали горшки и чаши; некоторым в руки вложили керамические сферы или камни.

Источник: Mauricio Marat/INAH

В прошлом году археологи нашли в центре Мехико ацтекскую «башню из черепов». Предположительно, сооружение было частью «Великой стены», в которую ацтеки замуровывали черепа военнопленных.