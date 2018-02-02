Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Похудение усиливает голод
Школьница случайно устроила стрельбу и ранила нескольких человек
5 городов, где жилье дорожает быстрее всего
Жизель Бундхен без макияжа и в тапках-зайчиках снялась для Vogue
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Cуд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Сиссе
Украинцы чемоданами везут в Крым колбасу и тушенку
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
В Китае назвали основные преимущества российских ВКС
Пентагон рассекретил российское космическое оружие
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Жизель Бундхен без макияжа и в тапках-зайчиках снялась для Vogue
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Фоторепортажи
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
16Катастрофа шаттла «Колумбия»
18:45 (мск), источник: N + 1

В Мексике нашли спиральное захоронение 2500-летней давности

Во время раскопок в Тлалпане, одном из районов большого Мехико, археологи обнаружили захоронение, сделанное более 2500 лет назад.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Читайте также
В Китае найдена шкатулка с останками Будды

Во время раскопок в Тлалпане, одном из районов большого Мехико, археологи обнаружили захоронение, сделанное более 2500 лет назад. Больше десяти человек были похоронены одновременно в круглой могиле, их тела были соединены и расположены спиралью, сообщается на сайте Национального института антропологии и истории. По словам археологов, подобное захоронение обнаружено впервые — вероятно, это была ранее неизвестная ритуальная практика.

На территории Тлалпана находятся развалины древнейшего города в долине Мехико, Куикуилько. Люди жили здесь еще 1400 лет до нашей эры. Поселение возникло рядом с крупным религиозным центром и процветало в 700−150 годах до нашей эры, а во II веке до нашей эры город был разрушен извержением вулкана. Археологи находили здесь здания, укрепления, ирригационные каналы и террасы для выращивания сельскохозяйственных культур.

Источник: Mauricio Marat/INAH
В 2006 году археологи нашли недалеко от Куикуилько поселение, в котором люди жили примерно с 700 по 200 годы до нашей эры.
Читайте также
Наносканирование помогло раскрыть секрет египетской мумии

На окраине деревни были обнаружены 18 ям конической формы, которые, предположительно, использовались для хранения запасов или как могилы. В 2017 году раскопки продолжились и за пять месяцев археологи обнаружили 20 конических ям. Шесть из них использовали как могилы. Также ученые нашли яму диаметром около двух метров, в которой были одновременно похоронены более 10 человек.

По словам антрополога Лусии Лопес Мехии (Lucía López Mejía), на сегодняшний день они смогли идентифицировать скелеты десяти человек. Один из них принадлежал мужчине, другой женщине; пол остальных умерших пока неизвестен. Почти все умершие были молодыми людьми, среди них был ребенок возраста 3−5 лет и месячный младенец. Судя по характеру захоронения, оно было ритуальным. Тела умерших были соединены одно с другим и лежали спиралью. Так, руки одного человека лежали на спине другого, а голова третьего на груди четвертого. У двух из них были умышленно деформированы черепа, у некоторых — повреждены зубы. В качестве погребальных даров умершим предлагали горшки и чаши; некоторым в руки вложили керамические сферы или камни.

Источник: Mauricio Marat/INAH

В прошлом году археологи нашли в центре Мехико ацтекскую «башню из черепов». Предположительно, сооружение было частью «Великой стены», в которую ацтеки замуровывали черепа военнопленных.

Екатерина Русакова

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Болезнь Альцгеймера на ранней стадии определят по анализу крови
Собаки покусали незнакомцев и эмоционально нестабильных людей
Роструд напомнил о длинных выходных в феврале и марте
Украина резко увеличила экспорт шмелей
Минфин США рекомендовал не вводить санкции против госдолга РФ
В Таганроге уволен спросивший Медведева про зарплату педагог
В МГУ нашли способ победить рак
Альпинистке пришлось оставить товарища, чтобы спасти свою жизнь
От зари до зари: когда в России сократят рабочую неделю
Спорт
Английский бестселлер: итоги трансферного окна Уже традиционно главным игроком рынка стала английская премьер-лига, которая обновила несколько рекордов
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Леди
Самые громкие скандалы: как Киркоров и Хованский ссорились с другими звездами Раньше у мужчин были дуэли, а теперь все решается в социальных сетях. Эти битвы иногда ведутся годами и вовлекают все новых жертв
Дети
Жена Маликова призналась, что певец всегда мечтал о сыне Супруга артиста впервые рассказала о новорожденном сыне.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь