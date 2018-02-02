В столице стартовали бесплатные недельные курсы «Основы предпринимательства»
Как взять успешный старт в
Как взять успешный старт в
Республиканский Центр обучения основам предпринимательской деятельности создан в апреле 2017 года. С июня прошлого года данное учреждение приступило к организации и проведению учебных курсов для предпринимателей по всей Республике. Как было отмечено, занятия будут проводиться на протяжении 5 дней, это 22 академических часа.
Уроки проводятся квалифицированными специалистами соответствующих министерств и ведомств по таким темам, как «Основы предпринимательского законодательства», «Подключение к коммуникациям, получение права на использование сырья и ресурсов», «Разработка бизнес-плана», «Открытие в банке расчётного счёта, в частности валютного, а также порядок и условия получения кредита».
«Наша основная цель состоит в том, чтобы бесплатные учебные курсы, организованные специально для предпринимателей, помогли освоить не только теоретические, но и практические знания, способствовали обучению основам ведения бизнеса, разработке
Всего Центром и его территориальными филиалами, а также отделами региональных органов Госкомконкуренции по организации обучения с 1 июня по 29 декабря 2017 года организовано 408 учебных курсов. По итогам, 98 человек из общего числа слушателей начали свою предпринимательскую деятельность, 1077 — возобновили и расширили свою деятельность на базе приватизированных предприятий, в результате чего создано более 7000 новых рабочих мест. Кроме того, в 2018 году Центром намечено обучение ещё около 12000 слушателей. По итогам учебных курсов активным слушателям будут выданы сертификаты.