В столице стартовали бесплатные недельные курсы «Основы предпринимательства»

Республиканский Центр обучения основам предпринимательской деятельности создан в апреле 2017 года. С июня прошлого года данное учреждение приступило к организации и проведению учебных курсов для предпринимателей по всей Республике. Как было отмечено, занятия будут проводиться на протяжении 5 дней, это 22 академических часа.

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Уроки проводятся квалифицированными специалистами соответствующих министерств и ведомств по таким темам, как «Основы предпринимательского законодательства», «Подключение к коммуникациям, получение права на использование сырья и ресурсов», «Разработка бизнес-плана», «Открытие в банке расчётного счёта, в частности валютного, а также порядок и условия получения кредита».

«Наша основная цель состоит в том, чтобы бесплатные учебные курсы, организованные специально для предпринимателей, помогли освоить не только теоретические, но и практические знания, способствовали обучению основам ведения бизнеса, разработке бизнес-планов, законодательству в области предпринимательской деятельности, менеджменту, финансовому управлению и другим необходимым дисциплинам. Кроме этого, в процессе обучения успешными и опытными предпринимателями будут проведены мастер-классы по созданию и развитию бизнеса, организованы визиты в их предприятия», — отметил начальник отдела Республиканского Центра обучения основам предпринимательской деятельности Обиджон Усмонов.