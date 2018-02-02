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18:40 (мск), источник: Newsroom24.ru

Митинг в защиту парка «Дубки» планируется провести 10 или 11 февраля в Нижнем Новгороде

Предполагаемое количество участников — 500 человек.

Митинг в защиту парка «Дубки» планируется провести 10 или 11 февраля в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в уведомлении, направленном главе города Владимиру Панову Союзом попечительских парков Нижнего Новгорода.

Согласно документу, целью акции является сохранение рекреационной территории парка, протест строительству в нем религиозного объекта и сбор подписей за отмену нормы закона Нижегородской области, разрешающей застройку озелененных территорий общего пользования религиозными объектами. Предполагаемое количество участников — 500 человек.

Отмечается, что данное уведомление было подано в городскую администрацию 31 января.

Напомним, Нижегородская епархия намерена построить часовню в парке «Дубки».

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