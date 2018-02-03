Что чувствовал школьник, который не спал 11 суток подряд

Америка, конец 1963 года… По радио поют Beach Boys, Соединенные Штаты постепенно втягиваются во Вьетнамскую войну, школьники уходят на рождественские каникулы, а два подростка планируют опыт, к которому будет приковано внимание всей нации.

Эксперимент завершился 8 января 1964 года: 17-летнему Рэнди Гарднеру удалось провести без сна 11 суток и 25 минут.

Брюс Макаллистер, один из двух старшеклассников, которым пришла в голову такая идея, теперь рассказывает, что проект родился из необходимости провести какое-нибудь научное исследование.

Когда тебе 17 лет, креативность бьет ключом, чему помогает свойственная этому возрасту самоуверенность. Брюс и его друг Рэнди решили, что побьют мировой рекорд, который в то время принадлежал диджею из Гонолулу (тот провел без сна 260 часов, то есть чуть меньше 11 суток).

«Сначала мы планировали изучить, как состояние без сна влияет на паранормальные способности организма», — объясняет Макаллистер.

Когда мы поняли, что нам такое не под силу, мы решили выяснить, какое действие оказывает лишение сна на умственные способности и на действия на баскетбольной площадке. Это все, что нам удалось придумать. Брюс Макаллистер

Чтобы решить, кто будет подопытным, они подбросили монетку, и, к облегчению Макаллистера, эта честь досталась его другу. Но наивность двух друзей не ограничилась этим.

«Мы были идиотами, двумя юными идиотами, — говорит он. — Я тоже попробовал не спать, чтобы следить за ходом эксперимента… И после трех бессонных ночей я вдруг обнаружил себя очнувшимся у стены, на которой я пытался писать свои заметки — прямо на стене».

Брюс и Рэнди поняли, что им нужен третий, и пригласили еще одного своего друга, Джо Марчиано. А вскоре к делу подключился и профессионал — исследователь проблем сна Уильям Демент из Стэнфордского университета.

Демент сейчас профессор, один из ведущих мировых специалистов, но в 1964 году он делал лишь первые шаги в новой для человечества научной сфере — исследованиях сна.

Он прочел про эксперимент двух школьников в местной газете города Сан-Диего и немедленно решил принять в нем участие (чему были несказанно рады родители Рэнди Гарднера).

«В то время я был, возможно, единственным человеком на нашей планете, проводившим исследования в этой сфере», — говорит Демент.

Родители Рэнди очень беспокоились, что эксперимент причинит ему вред. Потому что тогда не знали, к чему приведет длительное лишение сна — возможно, к смерти. Уильям Демент Исследователь проблем сна

Журналисты BBC Future несколько лет назад уже исследовали этот вопрос в статье «Как долго можно протянуть без сна?». Эксперименты на животных приводили к летальному исходу, но подчеркивалось, что причиной смерти была все-таки не бессонница как таковая, а испытываемый стресс.

Макаллистер подчеркивает, что на результаты их эксперимента могли оказать влияние такие вещи, например, как употребление кока-колы. «Рэнди время от времени отхлебывал колы, но больше ничего такого не было — ни декседрина, ни бензедрина, никаких психостимуляторов, которые так распространены сегодня».

Итак, к тому времени как Уильям Демент прибыл в Сан-Диего, эксперимент продолжался несколько дней, и Рэнди чувствовал себя довольно бодро — никаких особых отклонений у него не было заметно.

Но чем больше бессонных дней и ночей проводил юноша, тем больше неожиданных результатов проявлялось.

Рэнди регулярно проверяли на способность ощущать вкус и запах, различать звуки, и спустя некоторое время отклонения от нормы стали заметны. Макаллистер вспоминает, как Рэнди говорил: «Не заставляйте меня это нюхать, я не в силах терпеть это запах».

К удивлению экспериментаторов, его баскетбольные навыки никак не пострадали, даже улучшились — впрочем, это можно списать на то, что он был вынужден проводить много времени на спортивной площадке, чтобы побороть сон.

«Он был физически очень крепок», — вспоминает Демент.

Мы заставляли его играть в баскетбол или отводили в боулинг, нам надо было его чем-то занять, потому что если бы он закрыл глаза, он тут же уснул бы. Уильям Демент Исследователь проблем сна

Труднее всего было ночью, когда особо нечего делать и никуда не пойдешь.

По мере того как эксперимент набирал ход, внимание прессы к нему также нарастало, и в какой-то момент он стал третьей наиболее читаемой историей в общенациональной прессе США — вслед за убийством Джона Кеннеди и американского турне «Битлз».

Однако о нем чаще всего рассказывалось как забавной проделке двух школьников — примерно в том же тоне, в каком пишут о рекордах типа «20 человек сумели набиться в телефонную будку», вспоминает Макаллистер.

Но друзья относились к тому, что они задумали, очень серьезно, и, в конце концов, после 264 часов, проведенных Рэнди без сна, мировой рекорд был побит. Эксперимент завершился.

Вместо того чтобы наконец позволить Рэнди свернуться в постели и выспаться, его поместили в военно-морской госпиталь, где его мозг подвергли исследованию.

Макаллистер так описывает то, что случилось дальше.

«Он проспал 14 часов — что не удивительно — и проснулся от того, что захотел в туалет. Во время его первой ночи доля фазы быстрого сна (в то время считалось, что именно во время этой фазы мы видим сны) была очень большой. Затем она стала уменьшаться и вскоре стала обычной».

«А потом он снова пошел в школу… Это было поразительно», — добавляет Демент.

Результаты исследований мозга Рэнди были отправлены в научный центр в Аризоне. По словам Макаллистера, было сделано заключение, что «его мозг постоянно умудрялся погружаться в дрему и выходить из нее… одни его участки засыпали, другие бодрствовали».

«Он был далеко не первым человеком, кому пришлось долго, больше одной ночи, не спать, и человеческий мозг в ходе эволюции, видимо, научился справляться с этим, поочередно давая одним своим участкам отдохнуть, в то время как другие бодрствуют. Этим можно объяснить, почему не случилось ничего плохого», — говорит Макаллистер.

Многие пытались потом побить рекорд Гарднера — но Книга рекордов Гиннесса отказалась регистрировать эти попытки, посчитав, что они могут быть опасны для здоровья.

11 суток без сна никак не сказались на самочувствии Рэнди (впрочем, позже сообщалось о том, что на протяжении нескольких лет он страдал бессонницей).

…Сразу после эксперимента двое старшеклассников устроили пресс-конференцию на пороге дома родителей Рэнди.

Собралась большая толпа, посыпались вопросы, и юноша, не спавший 11 суток, отозвался о своем необычном опыте весьма философски.

«Это победа духа над телом», — заявил он.