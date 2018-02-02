Незаконное строительство на перекрестке улиц Верхнепечерской и Германа Лопатина в Нижнем Новгороде возобновилось

Днем ранее в программе «Вести-Приволжье» были показаны кадры замершей стройки и заверения министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергея Баринова о том, что подрядчик знает, что договор об аренде земельного участка расторгнут, и что министерство будет добиваться восстановления участка в прежнем виде. Более того, претензии будут выставлены через суд. Но и это не смутило застройщика.



Об этой стройке в эфире ГТРК «Нижний Новгород» рассказывалось уже не раз. По проекту на этом участке должен был быть построен торговый комплекс с комбинатом бытового обслуживания населения. Жители выступили против, когда на зеленом склоне вырубили больше 60-ти деревьев, которые когда-то сажали местные жители.



По их словам, микрорайон Верхние Печеры и так перенасыщен торговыми площадями. Активисты готовы посадить деревья заново, лишь бы участок освободили от забора и строительной техники.