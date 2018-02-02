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21:41 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте появился «модный» отряд милиции

В последние дни жители и гости столицы стали все чаще замечать на улицах города необычные и по-настоящему модные патрули милиции.

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В последние дни жители и гости столицы стали все чаще замечать на улицах города необычные и по-настоящему модные патрули милиции.

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Сотрудники правоохранительных органов одеты в стильные кожаные куртки на манер американских полицейских. Этот образ дополняют темные очки.

Как отметили в ГУВД, «специальный патруль» сегодня дежурит в трех точках города — на вокзале «Ташкент», в Международном аэропорту имени Ислама Каримова и на площади Независимости. .

«Сотрудники этих групп обеспечены современной формой одежды и специальной экипировкой, включающей мобильный телефон “Aртель”, подключенный к программным системам “Транслейтер” звуковой переводчик, “Навигатор” с электронной картой столицы, данные программные системы дают возможность оказания услуг гражданам и гостям столицы на различных языках», — отметили в ГУВД.

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