В Ташкенте появился «модный» отряд милиции
В последние дни жители и гости столицы стали все чаще замечать на улицах города необычные и
В последние дни жители и гости столицы стали все чаще замечать на улицах города необычные и
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В последние дни жители и гости столицы стали все чаще замечать на улицах города необычные и
Сотрудники правоохранительных органов одеты в стильные кожаные куртки на манер американских полицейских. Этот образ дополняют темные очки.
Как отметили в ГУВД, «специальный патруль» сегодня дежурит в трех точках города — на вокзале «Ташкент», в Международном аэропорту имени Ислама Каримова и на площади Независимости. .
«Сотрудники этих групп обеспечены современной формой одежды и специальной экипировкой, включающей мобильный телефон “Aртель”, подключенный к программным системам “Транслейтер” звуковой переводчик, “Навигатор” с электронной картой столицы, данные программные системы дают возможность оказания услуг гражданам и гостям столицы на различных языках», — отметили в ГУВД.