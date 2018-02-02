В Ташкенте появился «модный» отряд милиции

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В последние дни жители и гости столицы стали все чаще замечать на улицах города необычные и по-настоящему модные патрули милиции.

Сотрудники правоохранительных органов одеты в стильные кожаные куртки на манер американских полицейских. Этот образ дополняют темные очки.

Как отметили в ГУВД, «специальный патруль» сегодня дежурит в трех точках города — на вокзале «Ташкент», в Международном аэропорту имени Ислама Каримова и на площади Независимости. .