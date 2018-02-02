В Актау установлен телефонный террорист
Сообщившему о подозрительном предмете в здании банка в Актау мужчине грозит уголовная ответственность.
Сообщившему о подозрительном предмете в здании банка в Актау мужчине грозит уголовная ответственность.
Личность мужчины, совершившего звонок,
Его задержали и обвиняют в ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщила газета Лада kz, со ссылкой на
Досудебное расследование ведется по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
— При проведении
В качестве наказания по статье 273 УК РК предусматривается лишение свободы на срок до шести лет..
Напомним, 29 января сотрудников банка эвакуировали после сообщения о подозрительном предмете, оставленном в помещении.