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18:38 (мск), источник: 365info.kz

В Актау установлен телефонный террорист

Сообщившему о подозрительном предмете в здании банка в Актау мужчине грозит уголовная ответственность.

Источник: 365info.kz

Личность мужчины, совершившего звонок, из-за которого эвакуировали сотрудников банка в 4 микрорайоне Актау, установлена.

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Его задержали и обвиняют в ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщила газета Лада kz, со ссылкой на пресс-службу ДВД Мангистауской области.

Досудебное расследование ведется по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

 — При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый мужчина установлен и задержан, — рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

В качестве наказания по статье 273 УК РК предусматривается лишение свободы на срок до шести лет..

Напомним, 29 января сотрудников банка эвакуировали после сообщения о подозрительном предмете, оставленном в помещении.

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