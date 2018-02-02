В Актау установлен телефонный террорист

Источник: 365info.kz

Личность мужчины, совершившего звонок, из-за которого эвакуировали сотрудников банка в 4 микрорайоне Актау, установлена.

Читайте также Kcell объяснил, почему житель Атырау не мог дозвониться на 103

Его задержали и обвиняют в ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщила газета Лада kz, со ссылкой на пресс-службу ДВД Мангистауской области.

Досудебное расследование ведется по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

— При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый мужчина установлен и задержан, — рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.