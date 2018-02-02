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19:29 (мск), источник: Noi.md

Власти хотят предотвратить употребление алкоголя в Молдове

Ежегодно регистрируются сотни дорожно-транспортных происшествий, утоплений и серьезных преступлений, вызванных злоупотреблением алкоголем.

Источник: Noi.md

В результате анализа этой проблемы и статистики, отражающей текущую ситуацию с числом преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, министр внутренних дел Александр Жиздан выступил на эту тему во время оперативных встреч при премьер-министре. Так, Министерство внутренних дел взяло на себя ответственность за разработку предложений по борьбе с этим серьезным явлением наряду с другими органами власти.

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1 февраля 2018 года было организовано совместное совещание руководства МВД и руководителей других министерств, которые занимаются решением этой проблемы.

На встрече присутствовали министр внутренних дел Александр Жиздан, министр юстиции Александр Тэнасе, государственный секретарь Министерства просвещения, культуры и исследований Игорь Шаров, государственный секретарь Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Борис Гылкэ, начальник Главного инспектората полиции Александр Пынзарь и другие.

В ходе диалога были представлены мероприятия 2017 года по сокращению потребления алкоголя и его последствий, а также анализ количества преступлений, вызванных этим в 2017 году.

Стороны обсудили вопрос потребления алкоголя в обществе и инциденты, вызванные этим серьезным явлением, такие как: насилие в семье, изнасилование, утопления, серьезные дорожно-транспортные происшествия и т. д.

В этой связи участники говорили о факторах, которые вызывают развитие этого явления, а также о действиях, которые могут помочь определенным категориям людей отказаться от этого порока.

Участники заседания пришли к выводу, что поощрение занятий спортом среди населения, особенно молодого поколения, информирование о здоровом образе жизни в школах, участие в социально-культурных мероприятиях могло бы уменьшить эту проблему, так как это передовая практика, которая работает в других государствах.

Министр юстиции подчеркнул, что это явление не может быть уменьшено за счет применения суровых наказаний, а правоохранительные органы и не только должны сосредоточиться на предотвращении потребления, просвещении населения и корректировке существующих законодательных актов.

В заключение было назначено еще одно рабочее совещание с участием представителей соответствующих учреждений, которое состоится на следующей неделе и в ходе которого будет составлен план действий по предотвращению и борьбе с потреблением алкоголя на следующий период.

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