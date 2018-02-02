Власти хотят предотвратить употребление алкоголя в Молдове
Ежегодно регистрируются сотни
Ежегодно регистрируются сотни
В результате анализа этой проблемы и статистики, отражающей текущую ситуацию с числом преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, министр внутренних дел Александр Жиздан выступил на эту тему во время оперативных встреч при
1 февраля 2018 года было организовано совместное совещание руководства МВД и руководителей других министерств, которые занимаются решением этой проблемы.
На встрече присутствовали министр внутренних дел Александр Жиздан, министр юстиции Александр Тэнасе, государственный секретарь Министерства просвещения, культуры и исследований Игорь Шаров, государственный секретарь Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Борис Гылкэ, начальник Главного инспектората полиции Александр Пынзарь и другие.
В ходе диалога были представлены мероприятия 2017 года по сокращению потребления алкоголя и его последствий, а также анализ количества преступлений, вызванных этим в 2017 году.
Стороны обсудили вопрос потребления алкоголя в обществе и инциденты, вызванные этим серьезным явлением, такие как: насилие в семье, изнасилование, утопления, серьезные
В этой связи участники говорили о факторах, которые вызывают развитие этого явления, а также о действиях, которые могут помочь определенным категориям людей отказаться от этого порока.
Участники заседания пришли к выводу, что поощрение занятий спортом среди населения, особенно молодого поколения, информирование о здоровом образе жизни в школах, участие в
Министр юстиции подчеркнул, что это явление не может быть уменьшено за счет применения суровых наказаний, а правоохранительные органы и не только должны сосредоточиться на предотвращении потребления, просвещении населения и корректировке существующих законодательных актов.
В заключение было назначено еще одно рабочее совещание с участием представителей соответствующих учреждений, которое состоится на следующей неделе и в ходе которого будет составлен план действий по предотвращению и борьбе с потреблением алкоголя на следующий период.