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19:16 (мск), источник: Tengrinews

Жена известного хоккеиста внезапно скончалась в 32 года

Жена известного российского хоккеиста Максима Якуцени, в настоящее время выступающего за челябинский «Трактор», скончалась в возрасте 32 лет.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Руководство хоккейного клуба “Трактор”, тренерский штаб, команда, сотрудники клуба и арены, а также челябинские болельщики выражают искренние соболезнования одному из лидеров “Трактора” Максиму Якуцене в связи со скоропостижным уходом из жизни его супруги — Ирины Валерьевны Якуцени», — говорится в сообщении.

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По информации российских СМИ, Ирина ушла из жизни после возвращения из отпуска в Германии. Еще 26 января на своей страничке в Facebook молодая женщина разместила фотографии из исторических мест Мюнхена. А 31 числа пресс-служба «Трактора» сообщила о ее смерти.

Друзья говорят, что Ирина никогда не жаловалась на здоровье. Не так давно она перенесла пневмонию. После поездки в Германию ее самочувствие резко ухудшилось. Видимо, организм так и не смог до конца справиться с инфекцией. Из-за острого течения болезни спасти молодую женщину не удалось.

Знакомый семьи хоккеиста сообщил, что причиной смерти, скорее всего, стал некий вирус, который девушка подхватила, пока находилась за границей. Хотя причина смерти может быть и другой. Это еще предстоит выяснить специалистам.

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