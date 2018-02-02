Жена известного хоккеиста внезапно скончалась в 32 года

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Руководство хоккейного клуба “Трактор”, тренерский штаб, команда, сотрудники клуба и арены, а также челябинские болельщики выражают искренние соболезнования одному из лидеров “Трактора” Максиму Якуцене в связи со скоропостижным уходом из жизни его супруги — Ирины Валерьевны Якуцени», — говорится в сообщении.

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По информации российских СМИ, Ирина ушла из жизни после возвращения из отпуска в Германии. Еще 26 января на своей страничке в Facebook молодая женщина разместила фотографии из исторических мест Мюнхена. А 31 числа пресс-служба «Трактора» сообщила о ее смерти.

Друзья говорят, что Ирина никогда не жаловалась на здоровье. Не так давно она перенесла пневмонию. После поездки в Германию ее самочувствие резко ухудшилось. Видимо, организм так и не смог до конца справиться с инфекцией. Из-за острого течения болезни спасти молодую женщину не удалось.