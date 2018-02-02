Жена известного хоккеиста внезапно скончалась в 32 года
Жена известного российского хоккеиста Максима Якуцени, в настоящее время выступающего за челябинский «Трактор», скончалась в возрасте 32 лет.
Жена известного российского хоккеиста Максима Якуцени, в настоящее время выступающего за челябинский «Трактор», скончалась в возрасте 32 лет.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Руководство хоккейного клуба “Трактор”, тренерский штаб, команда, сотрудники клуба и арены, а также челябинские болельщики выражают искренние соболезнования одному из лидеров “Трактора” Максиму Якуцене в связи со скоропостижным уходом из жизни его супруги — Ирины Валерьевны Якуцени», — говорится в сообщении.
По информации российских СМИ, Ирина ушла из жизни после возвращения из отпуска в Германии. Еще 26 января на своей страничке в Facebook молодая женщина разместила фотографии из исторических мест Мюнхена. А 31 числа
Друзья говорят, что Ирина никогда не жаловалась на здоровье. Не так давно она перенесла пневмонию. После поездки в Германию ее самочувствие резко ухудшилось. Видимо, организм так и не смог до конца справиться с инфекцией.
Знакомый семьи хоккеиста сообщил, что причиной смерти, скорее всего, стал некий вирус, который девушка подхватила, пока находилась за границей. Хотя причина смерти может быть и другой. Это еще предстоит выяснить специалистам.