Погода в Беларуси в выходные: дождь, мокрый снег и очень сильный ветер

Источник: Комсомольская правда

Погода продолжает преподносить нам сюрпризы. То снег в октябре, то дождь и «плюс» в феврале.

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Вот и в субботу, 3 февраля в Беларуси пройдет мокрый снег с дождем. Ночью и утром в отдельных районах ожидается сильный мокрый снег, туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью составит −1…−7 градусов, по юго-востоку — от нуля до + 2 градусов. Днем будет от — 2 до + 4 градусов.

А вот уже 4 февраля-5 февраля в стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снега, сообщили belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.