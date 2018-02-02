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19:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Беларуси в выходные: дождь, мокрый снег и очень сильный ветер

В воскресенье, 4 февраля синоптики даже объявили оранжевый уровень опасности.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -2° 43% 766 мм рт. ст. 11 м/с
Источник: Комсомольская правда

Погода продолжает преподносить нам сюрпризы. То снег в октябре, то дождь и «плюс» в феврале.

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Вот и в субботу, 3 февраля в Беларуси пройдет мокрый снег с дождем. Ночью и утром в отдельных районах ожидается сильный мокрый снег, туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью составит −1…−7 градусов, по юго-востоку — от нуля до + 2 градусов. Днем будет от — 2 до + 4 градусов.

А вот уже 4 февраля-5 февраля в стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снега, сообщили belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В воскресенье, 4 февраля ожидается ветер порывами до 15−20 м/с, а также метель. По юго-востоку страны пройдет мокрый снег. Ночью в понедельник, 5 февраля, по востоку страны также будет сильный ветер.

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