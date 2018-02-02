Погода в Беларуси в выходные: дождь, мокрый снег и очень сильный ветер
В воскресенье, 4 февраля синоптики даже объявили оранжевый уровень опасности.
В воскресенье, 4 февраля синоптики даже объявили оранжевый уровень опасности.
Погода продолжает преподносить нам сюрпризы. То снег в октябре, то дождь и «плюс» в феврале.
Вот и в субботу, 3 февраля в Беларуси пройдет мокрый снег с дождем. Ночью и утром в отдельных районах ожидается сильный мокрый снег, туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет
А вот уже 4 февраля-5 февраля в стране объявлен оранжевый уровень опасности
В воскресенье, 4 февраля ожидается ветер порывами до 15−20 м/с, а также метель. По