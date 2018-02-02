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22:22 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Ученые не теряют веру в инопланетный разум

Оправдаются ли затраты на поиск внеземных цивилизаций.

Источник: AP 2018

Российская академия наук намерена финансировать исследования звезды Табби. Ученых интересуют непонятные световые колебания, которые были зафиксированы в 2013 году телескопом Kepler. Американские специалисты предположили, что представители инопланетного разума построили вокруг звезды искусственную мегаструктуру для использования энергии Солнца. Теперь проверкой этой версии займутся и российские ученые. Оправдаются ли затраты на поиск внеземных цивилизаций? Выяснял Сергей Соболев.

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Искать внеземной разум российские ученые будут в рамках исследования звезды Табби, которая находится на расстоянии 1,5 тыс. световых лет в созвездии Лебедя. Прежде всего, специалистов интересуют причины странного поведения космического объекта: в 2013 году телескоп Kepler обнаружил у него нерегулярное снижение светимости. По одной версии, это происходит из-за прохождения по орбите звезды другой планеты, которая и затмевает Табби. Другая версия звучит более фантастично — вокруг звезды некто построил конструкцию, которая использует энергию Солнца, что и является причиной непонятного мерцания.

Проверить оба предположения предстоит Институту космических исследований РАН, рассказал «Коммерсантъ FM» его главный научный сотрудник Леонид Ксанфомалити: «Объект ведет себя необычно — нормальные планеты у других звезд да и сами звезды обычно не демонстрируют таких эффектов.

Такое поведение нарушает законы Кеплера, которые являются основой всех планетных, и не только, закономерностей.

Им подчиняются все объекты во Вселенной. Между тем, разумных физических объяснений этому так и не было найдено".

Сколько конкретно потратит денег РАН на исследования, пока неизвестно. Но изучать странную звезду специалисты будут в основном благодаря данным иностранных коллег, что объясняется тем, что в России нет необходимого оборудования. В частности, специалисты говорят о нехватке обсерваторий и телескопов, позволяющих наблюдать за дальним космосом.

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Лидерство в этой сфере держит США, пояснила глава консорциума «Космические технологии» Юлия Архипова: «Американцы вкладывают порядка $15 млрд в год только на освоение космоса и на развитие своих технологий. Россия тратит на те же цели не более $2 млрд. Во сколько такие программы обходятся Китаю, неизвестно, эта информация засекречена. Мы, к сожалению, вообще никакими цифрами на этот счет не обладаем».

После распада Советского Союза США стали основными исследователями дальнего космоса, в том числе в вопросе поиска внеземных цивилизаций. Штаты вкладывают деньги в надежде на развитие технологий, прежде всего, в сфере радиоэлектроники, рассказал уфолог организации «Космопоиск» Сергей Александров: «Вложения в такие исследования крайне перспективны, хотя бы потому что они способствуют развитию дальней космической радиосвязи и радиолокации. Кроме того, ранее очень активно в таком философском и гуманитарном ключе ученые обсуждали возможный облик внеземных цивилизаций, что, в общем, способствует развитию гуманитарного знания».

Однако в последние годы интерес к поиску внеземного разума снижается. Эксперты говорят, что руководства космических держав не хотят вкладываться в то, что не приносит результата.

Таким образом, в научном мире преобладает идея, что если в космической тьме кто-то и есть разумный, то он сам нас найдет.

Ошибаются ли ученые или нет, покажет время. А пока же истина по-прежнему где-то рядом.

Ранее стало известно, что ученые разработали новый способ поиска инопланетной жизни. При изучении небесных тел специалисты будут обращать внимание на количество метана, углекислого газа и кислорода.

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