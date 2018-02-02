Ученые не теряют веру в инопланетный разум
Оправдаются ли затраты на поиск внеземных цивилизаций.
Оправдаются ли затраты на поиск внеземных цивилизаций.
Российская академия наук намерена финансировать исследования звезды Табби. Ученых интересуют непонятные световые колебания, которые были зафиксированы в 2013 году телескопом Kepler. Американские специалисты предположили, что представители инопланетного разума построили вокруг звезды искусственную мегаструктуру для использования энергии Солнца. Теперь проверкой этой версии займутся и российские ученые. Оправдаются ли затраты на поиск внеземных цивилизаций? Выяснял Сергей Соболев.
Искать внеземной разум российские ученые будут в рамках исследования звезды Табби, которая находится на расстоянии 1,5 тыс. световых лет в созвездии Лебедя. Прежде всего, специалистов интересуют причины странного поведения космического объекта: в 2013 году телескоп Kepler обнаружил у него нерегулярное снижение светимости. По одной версии, это происходит
Проверить оба предположения предстоит Институту космических исследований РАН, рассказал «Коммерсантъ FM» его главный научный сотрудник Леонид Ксанфомалити: «Объект ведет себя необычно — нормальные планеты у других звезд да и сами звезды обычно не демонстрируют таких эффектов.
Такое поведение нарушает законы Кеплера, которые являются основой всех планетных, и не только, закономерностей.
Им подчиняются все объекты во Вселенной. Между тем, разумных физических объяснений этому так и не было найдено".
Сколько конкретно потратит денег РАН на исследования, пока неизвестно. Но изучать странную звезду специалисты будут в основном благодаря данным иностранных коллег, что объясняется тем, что в России нет необходимого оборудования. В частности, специалисты говорят о нехватке обсерваторий и телескопов, позволяющих наблюдать за дальним космосом.
Лидерство в этой сфере держит США, пояснила глава консорциума «Космические технологии» Юлия Архипова: «Американцы вкладывают порядка $15 млрд в год только на освоение космоса и на развитие своих технологий. Россия тратит на те же цели не более $2 млрд. Во сколько такие программы обходятся Китаю, неизвестно, эта информация засекречена. Мы, к сожалению, вообще никакими цифрами на этот счет не обладаем».
После распада Советского Союза США стали основными исследователями дальнего космоса, в том числе в вопросе поиска внеземных цивилизаций. Штаты вкладывают деньги в надежде на развитие технологий, прежде всего, в сфере радиоэлектроники, рассказал уфолог организации «Космопоиск» Сергей Александров: «Вложения в такие исследования крайне перспективны, хотя бы потому что они способствуют развитию дальней космической радиосвязи и радиолокации. Кроме того, ранее очень активно в таком философском и гуманитарном ключе ученые обсуждали возможный облик внеземных цивилизаций, что, в общем, способствует развитию гуманитарного знания».
Однако в последние годы интерес к поиску внеземного разума снижается. Эксперты говорят, что руководства космических держав не хотят вкладываться в то, что не приносит результата.
Ошибаются ли ученые или нет, покажет время. А пока же истина
Ранее стало известно, что ученые разработали новый способ поиска инопланетной жизни. При изучении небесных тел специалисты будут обращать внимание на количество метана, углекислого газа и кислорода.