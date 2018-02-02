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19:06 (мск), источник: Sputnik.md

С 5 февраля молдавский паспорт изменится: как будет выглядеть документ

Уже через несколько дней в Молдове будут выдавать новые биометрические паспорта: как изменился идентификационный документ и сколько он будет стоить.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Агентство государственных услуг начнет выдавать молдавские биометрические паспорта нового образца уже с 5 февраля. Как сообщили в ведомстве, изменится не только дизайн документа, но и будут использованы новые степени защиты.

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Информационное содержание документов соответствует международным требованиям и законодательству в области защиты персональных данных. Они позволяют обрабатывать биометрические данные и электронную подпись.

Дизайн нового паспорта гражданина Молдовы включает изображения исторических и туристических памятников: Триумфальная Арка, колокольня Кафедрального собора в Кишиневе, памятник Штефану чел Маре, здание Национального исторического музей, музейный комплекс Старый Оргеев и Каприянский монастырь.

Глава Агентства государственных услуг Серджиу Рэйлян заявил, что стоимость нового документа, а также сроки действия паспорта не изменятся. Старые паспорта будут действовать параллельно с новыми до окончания их срока.

Сейчас стоимость биометрического паспорта составляет 700 леев при получении его за 30 дней, 950 леев — за 15. Желающим получить паспорт за три часа он нужно выложить 2280 леев.

Однако, в связи с началом выдачи паспортов нового типа 5 февраля приостановят обработку заявок на выдачу документов в срочном порядке (за 1, 3, 6 и 24 часа).

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