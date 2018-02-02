Калининградцы стали чаще жениться и реже разводиться
Оценочная численность населения области достигла 994,2 тыс. человек.
Оценочная численность населения области достигла 994,2 тыс. человек.
В Калининградской области выросло количество браков и снизилось количество разводов. Об этом свидетельствуют данные Калининградстата.
За период с января по ноябрь 2017 года было заключено 7 тыс. 294 брака, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 6 тыс 937 браков. Число разводов уменьшилось на 2,7%.
По состоянию на 1 декабря 2017 года оценочная численность населения Калининградской области составила 994,2 тыс. человек.