Калининградцы стали чаще жениться и реже разводиться

В Калининградской области выросло количество браков и снизилось количество разводов. Об этом свидетельствуют данные Калининградстата.

За период с января по ноябрь 2017 года было заключено 7 тыс. 294 брака, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 6 тыс 937 браков. Число разводов уменьшилось на 2,7%.