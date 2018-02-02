Исследование: В Молдове продают «молочку» без молока

Источник: Actualitati.md

Инициатором масштабного исследования выступил Фонд Восточная Европа (EEF), эксперты которого уже проводили мониторинг качества молдавской «молочки» в 2015—2016 гг.

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В рамках нового проекта тестирование проводилось исключительно на наличие посторонних жиров. Для экспертизы были отобраны 126 образцов как отечественной, так и импортной молочной продукции. Закупки осуществлялись в период с 28 ноября 2017 года в магазинах различного формата — в супермаркетах, продмагах шаговой доступности, остановочных комплексах, фирменных киосках производителей. Для исследования отбирались преимущественно товары с указанной высокой жирностью, передает Экономическое обозрение.

Среди товарных групп — масло сливочное, сметана, молоко, сыры (сычужные, рассольные, плавленные), творог, и т. ч. и гранулированный, творожный крем, творожные сырки, ряженка, кефир, ацидомолочные продукты, йогурты, сгущеное молоко, сливки. Всего была представлена продукция от 45 перерабатывающих предприятий Молдовы, Украины, Беларусии, Румынии, Болгарии, Польши, Германии, Дании и Финляндии. Среди крупных молдавских переработчиков фигурировали предприятия «JLC», «Milk Mark», «Lactis», «Inlac», «Lapmol», «Fabrica din Drochia», «Fabrica de brinzeturi Soroca», «Fabrica de brinzeturi Cahul», «Incomlac», «Sana».

Согласно результатам, четверть представленных образцов не выдержала испытаний. Рекордсменом по содержанию посторонних (не молочных) жиров оказался лидер отечественного молочного рынка — компания «JLC». В большей части ее продукции растительный жир в разы превышал допустимую норму. Согласно утвержденной методике, она должна быть ниже 5% от общей массовой доли жира.

Так, в 6% твороге «De casa JLC» молочного жира почти не обнаружено: доля растительных жиров достигла 95,8%. В гранулированном 5% твороге «Faguras» этот показатель составил 93,2%. В 4% твороге «Grauncior» посторонние жиры были на уровне 89,3%, в «Gingasie» — 89%. Т. е. по факту, молочных жиров в этих популярнейших и высокодоходных продуктах оказалось не более 10%.

Помимо этого, в обезжиренном твороге «Fitness» от «JLC», который, согласно своему названию, не должен содержать жиров, жир обнаружен в пределах 0,5%. И даже в этом количестве доля растительных жиров составила 79,5% (!?).

По словам Галины Чечко, начальника испытательной лаборатории CMAC, претензий у специалистов не возникло, в основном, к качеству сливочного масла и сметаны.

«Видимо, ветеринарная инспекция стала активнее проверять состав этой продукции, поэтому данная товарная группа почти у всех образцов оказалась в норме. Недавно мы начали первыми тестировать всю “молочку” на содержание посторонних жиров, о чем большинство производителей не знали. И на поверхность всплыли возмутительные факты. Никто, к примеру, не предполагал, что в том же твороге “Gingasie”, “Grauncior”, “Faguras” от “JLC” почти нет молочного жира. Т. е. покупатель платит отнюдь не за полноценный молочный продукт, а за некую массу, состоящую, в основном, из растительных ингредиентов».

Кстати, можно было предположить, что образцы «молочки» от румынской «Prodlacta» — родственной компании «JLC» — также могли быть проблемными. Но все они оказались в пределах нормы. Возможно потому, что рассчитаны на другой рынок с более жесткими требованиями к качеству товаров.

Согласно результатам анализов, странная ситуация получилась с рышканским «Lactis». В его сливочном масле, жирностью в 82,5%, доля посторонних жиров оказалась не сильно завышенной — в пределах 6%. Тогда как в масле такой же жирности, произведенном для «Supermarket Nr 1», этих жиров обнаружилось больше 7%. И вряд ли заказчик — солидный ритейлер и поставщик «47 th paralelle» — об этом знает: уж слишком трепетно он относится к своему проекту «private label».

Удивил «FPP Bantcard». В его 10% творожке уровень растительных жиров превысил 13,6%, а в ацидомолочном продукте «Voinicel» — 18,3%. После вышеуказанных «рекордов», тот же «Voinicel» — уже что «юный ленинец»: промах воспринимается полегче. Но дело в том, что речь идет о детском питании, и т. ч. для грудничков, где наличие растительных жиров вообще исключается.

В продолжении данного раздела — в разы был превышен уровень растительных жиров в творожках линейки «Mic vis» от «JLC». Так, в творожке с указанной жирностью 0% обнаружено 7% жира, в котором 37,8% — растительного происхождения. В творожках жирностью 4% и 7% доля растительных жиров составила 25,5% и 48,6% соответственно. Учитывая, что данная линейка ориентирована, прежде всего, на детей, этика производителя вызывает ряд вопросов.

Экспертизу на посторонний жир также не прошли: украинское масло «Latti» (7,5%), сыр мягкий «Адыгейский» от «GM-Com» (6,2%), сыр «Suluguni GM-Com» (10%), сыр Легкий 35% «Савушкин продукт» (6,4%), сыр «Mozzarella fresco 39% Latte» от «Ferma cu origini» (6,6%), творог 5% «Milk Mark» от «Fabrica de unt din Floresti» (7,2%), молоко сгущенное «Густияр» из Белгорода (6,3%).

В группе «сгущенки» всех переплюнул украинский Ичнянский молочный комбинат. В его вареном сгущенном молоке «Ичня ириска» доля растительных жиров составила 92% (!).

В компании нарушителей меньше всего ожидалось появление комратского «Oloi Pak». Продукция данного предприятия под ТМ «Sana» позиционируется исключительно как товар премиального качества. Однако в 4 из 8 представленных на экспертизу образцов уровень посторонних жиров оказался выше нормы. Так, в молоке «Sana» данный показатель достиг 9%, в кефире, заявленной жирностью 2,5% — 7,7%, в ряженке — 7,4%, в персиковом йогурте — 5,8%. К составу сметаны и масла от «Oloi Pak» претензий у экспертов не возникло.

Специалисты давно знали: слабое место нашей «молочки» — в наличии растительных жиров. Но тема эта деликатная, учитывая перебои с сырьем. Возможно, на результаты анализов и повлиял тот факт, что закупки товаров для данной экспертизы проводились зимой — как раз в период сырьевой «напряженки».

Так или иначе, в Молдове об этой проблеме заговорили лишь в 2012 году, когда в Агентстве по защите прав потребителей неожиданно громко озвучили результаты первых лабораторных испытаний. Тогда растительные жиры были обнаружены в образцах продукции «Milk Mark» и «Брестлитовская». После этого вопрос публично не поднимали: проблема, вроде, есть, а вроде как — и нет.

Год назад Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) инициировало проверку молочной продукции импортного и отечественного производства на содержание пальмового масла. Мероприятие было громко аннонсировано, однако результатов никто не озвучил. Были намеки в сторону украинской «молочки», но дальше кулуарных разговоров дело не пошло.

Прошлой осенью в рамках проекта технической помощи, осуществляемой правительством Литвы, ANSA протестировала 12 образцов наиболее востребованных молочных продуктов. Анализ проводился в Национальном институте оценки пищевых и ветеринарных рисков, который располагает новейшей лабораторией последнего поколения. Детали экспертизы широкой огласки тоже не получили. Руководство ANSA лишь осторожно отметило, что «у половины проб процент молочного жира оказался ниже указанного на этикетке, при этом отклонения небольшие — в пределах 3−4%». Перечня наименования продуктов «с отклонениями» и на этот раз никто и не представил. Равно как и названия предприятий-нарушителей.

В этой ситуации исследования, инициированные EEF, беспрецедентны. Для проведения столь масштабных испытаний было выбрано госпредприятие — лаборатория CMAC, которая получила аккредитацию на проведение данных тестов (для всей группы молочных продуктов) в феврале 2017 года.

Галина Чечко отметила, что после аккредитации лаборатория не раз проводила анализы на выявление в «молочке» посторонних жиров. «Это происходило как в рамках сертификации некоторой продукции, так и по заявке от физических лиц. Однако заявителей, особенно из числа рядовых потребителей, было не так много: экспертиза одного образца оценивается в 465 леев. Данная экспертиза была оплачена из ресурсов правительства Швеции. Для нас это была большая и очень интересная работа, которая велась на протяжении двух недель. Расследование завершилось в январе 2018, более детальные результаты общественности будут представлены в феврале. Главное в этом деле — поднять проблему и честно о ней рассказать: люди должны знать, что конкретно им продают под видом богатых кальцием молочных продуктов. Они имеют право знать, за что голосуют рублем. Даже если кому-то это не нравится».