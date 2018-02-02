Президент поручил ввести в 9 городах кластеры по сбору и переработке отходов

Источник: UzReport.news

Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 2 февраля состоялось совещание, посвященное анализу проводимой работы по улучшению экологической ситуации и охране окружающей среды, определению актуальных задач в этой сфере.

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В соответствии с указом главы нашего государства от 21 апреля 2017 года усовершенствована система государственного управления в сфере экологии и охраны окружающей среды. На преобразованный Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды возложены широкие задачи по улучшению экологической ситуации, сбору, хранению, транспортировке, утилизации и переработке бытовых отходов.

Также была принята комплексная программа по коренному улучшению обращения с бытовыми отходами на 2017−2021 годы с конкретным определением источников финансирования ее реализации.

В системе комитета организованы 13 государственных унитарных предприятий «Тоза худуд» и 174 их районных (городских) филиала. На баланс предприятий передано 1,3 тысячи единиц специальной техники, 1 тысяча площадок для сбора отходов, 5,8 тысячи контейнеров и 172 полигона.

В минувшем году было построено дополнительно 305 площадок для сбора отходов, они обеспечены более 2 тысячами контейнеров. По республике проведена полная инвентаризация 295 полигонов, составлена их кадастровая документация, приведены в порядок 97 полигонов для отходов. При комитете создана инспекция по контролю за обращением с бытовыми отходами.

Однако в сфере имеется множество ожидающих своего решения вопросов.

Так, лишь 53 процента населения охвачены услугами санитарной очистки и всего 15 процентов из этого показателя приходятся на долю частного сектора. Почти во всех селах отсутствует система сбора, хранения и транспортировки бытовых отходов.

На совещании были проанализированы эти и другие недостатки, определены стоящие перед сферой актуальные задачи.

Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды поручено разработать совместно с соответствующими министерствами пятилетнюю программу по упорядочению пунктов сбора отходов в городах и развитию услуг санитарной очистки в сельских населенных пунктах.

В этой программе необходимо предусмотреть меры по оптимальной организации площадок для сбора отходов на основе типовых проектов исходя из численности жителей многоэтажных домов, увеличению закупки специальной техники для перевозки отходов, поэтапному охвату сельского населения услугами санитарной очистки, расширению участия в сфере предпринимателей на основе государственно-частного партнерства по заказу унитарных предприятий «Тоза худуд».

Президент нашей страны, говоря о переработке бытовых отходов, отметил необходимость изучения и широкого внедрения опыта зарубежных стран.

В таких странах, как Германия, Бельгия, Япония, Голландия, Швеция, перерабатываются 60−65 процентов отходов, 20−25 процентов отходов используются для выработки энергии, остальная часть сжигается без надобности закапывания отходов на полигонах, сказал Шавкат Мирзиёев. В результате достигается рациональное использование земельных ресурсов, экономический эффект и снижается негативное воздействие на окружающую среду.

В связи с этим дано поручение ввести в текущем году в 9 городах нашей страны кластеры по сбору и переработке отходов. Для этого приведена в пример деятельность кластера, организованного в Сурхандарьинской области.

Поставлена задача разработки «дорожной карты» по заключению соглашений с инвесторами, подготовке документации и финансированию реализации проектов по переработке отходов в Ферганской долине, Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областях.

Обсужден также вопрос системной организации работы по утилизации бытовых отходов. Указано на необходимость внедрения механизма стимулирования юридических и физических лиц, участвующих в сборе, утилизации или сдающих на переработку неиспользуемый пластик, полиэтилен и другие упаковочные материалы.

Отмечалась необходимость усиления государственного надзора в сфере предотвращения загрязнения окружающей среды. К примеру, в таких промышленных городах, как Андижан, Ангрен, Бухара, Навои, Фергана, Алмалык, Бекабад, Чирчик, Ташкент и Нукус, уровень запыленности воздуха превышает санитарные нормы в среднем в 2,7 раза.

В связи с этим на ответственных лиц Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды возложена задача разработать на основе международного опыта Национальную концепцию по охране окружающей среды.

На совещании обсуждены и вопросы охраны объектов растительного и животного мира, их рационального использования, расширения охраняемых природных территорий.

В прошлом году выявлено 3 782 случая браконьерства и правонарушений в сфере охраны растительного и животного мира. Из 8 государственных заповедников 6 находятся в ведении Государственного комитета по лесному хозяйству, 2 — в ведении Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам и Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, единая системы управления ими отсутствует. В связи с этим отмечалась необходимость проработки вопроса и разработки обоснованных предложений о передаче заповедников в ведение единого государственного органа.

Особое внимание было уделено вопросам постоянного контроля за сбором и транспортировкой отходов, повышения культуры и ответственности населения в обращении с отходами.

В основе проводимой в этом направлении работы лежат здоровье и благополучие людей. Поэтому данным вопросом необходимо заниматься в каждом районе и на постоянной основе, подчеркнул глава нашего государства.