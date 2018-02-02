В Башкортостане появился первый мобильный стоматологический пункт
В Башкирии появился первый в Приволжском Федеральном округе мобильный стоматологический пункт.
В Башкирии появился первый в Приволжском Федеральном округе мобильный стоматологический пункт.
Передвижная клиника предназначена для жителей отдаленных населенных пунктов, где нет стационарных отделений. За один рабочий день уфимские медики смогут принять около 30 человек.
Первый выезд в район назначен на 5 февраля. Врачи будут работать вахтовым методом. За полтора года стоматологи планируют посетить 18 районов республики.