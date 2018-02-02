Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Что делать с контейнерами от шоколадных яиц: 12 идей
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Костенко эмоционально ответила завистникам
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
Cуд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Сиссе
Украинцы чемоданами везут в Крым колбасу и тушенку
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
В Китае назвали основные преимущества российских ВКС
Пентагон рассекретил российское космическое оружие
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Жизель Бундхен без макияжа и в тапках-зайчиках снялась для Vogue
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Фоторепортажи
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
16Катастрофа шаттла «Колумбия»
20:54 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкортостане появился первый мобильный стоматологический пункт

В Башкирии появился первый в Приволжском Федеральном округе мобильный стоматологический пункт.

Источник: ГТРК Башкортостан

Передвижная клиника предназначена для жителей отдаленных населенных пунктов, где нет стационарных отделений. За один рабочий день уфимские медики смогут принять около 30 человек.

Первый выезд в район назначен на 5 февраля. Врачи будут работать вахтовым методом. За полтора года стоматологи планируют посетить 18 районов республики.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
Волочкова шокировала изуродованными ногами
Роструд напомнил о длинных выходных в феврале и марте
В Таганроге уволен спросивший Медведева про зарплату педагог
Минфин США рекомендовал не вводить санкции против госдолга РФ
В МГУ нашли способ победить рак
Альпинистке пришлось оставить товарища, чтобы спасти свою жизнь
От зари до зари: когда в России сократят рабочую неделю
Джунгли Гватемалы веками скрывали заброшенный город майя
Спорт
Английский бестселлер: итоги трансферного окна Уже традиционно главным игроком рынка стала английская премьер-лига, которая обновила несколько рекордов
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Самые громкие скандалы: как Киркоров и Хованский ссорились с другими звездами Раньше у мужчин были дуэли, а теперь все решается в социальных сетях. Эти битвы иногда ведутся годами и вовлекают все новых жертв
Дети
Жена Маликова призналась, что певец всегда мечтал о сыне Супруга артиста впервые рассказала о новорожденном сыне.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь