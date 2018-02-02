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20:52 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии утверждена эмблема Года семьи

Победителем республиканского конкурса на лучшую эмблему Года семьи признан уфимец Владислав Ахметов.

Источник: ГТРК Башкортостан

Напомним, конкурс был объявлен 12 января 2018 года в целях реализации Указа Главы Республики Башкортостан от 22 декабря 2017 года «Об объявлении в Республике Башкортостан 2018 года Годом семьи».

За 2 недели в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан поступило 78 заявок от жителей республики самого разного возраста. Свои трогательные рисунки присылали даже представители дошкольного возраста. Далее из общего количества заявок Министерством совместно с членами жюри была исключена 51 эмблема, не соответствующая критериям согласно Положению о конкурсе.

Оставшиеся 27 эмблем были рассмотрены 31 января на заседании конкурсной комиссии в составе заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ольги Кабановой, начальника отдела сопровождения семьи и социальной профилактики Министерства Ольги Шаховой, заведующего кафедрой рисунка и дизайна факультета изобразительных искусств Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Виктора Кашлачева, председателя Регионального отделения Всероссийской творческой организации «Союз художников России» Республики Башкортостан Хатипа Фазылова и руководителя детско-юношеского телеканала «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» Гульназ Кульсариной.

По итогам просмотра членами жюри 27 работ наибольшее количество баллов завоевала эмблема Владислава Ахметова. 29-летний дизайнер финансовой компании взял за основу башкирский орнамент кускар и использовал его для стилизации многодетной семьи — родителей с тремя детьми. «Основной цвет моей эмблемы — бирюзовый, который означает исцеление, интуицию, щедрость, независимость, творчество, уверенность, общение и любовь. Этот яркий цвет никого не оставляет равнодушным и очень редко вызывает отрицательные эмоции», — поясняет в комментарии к заявке Владислав Ахметов.

Отобранная членами жюри эмблема была сегодня утверждена председателем Координационного совета при Правительстве Республики Башкортостан по государственной семейной политике, Премьер-министром Правительства Республики Башкортостан Рустэмом Мардановым.

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