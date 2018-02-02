В Башкирии утверждена эмблема Года семьи
Победителем республиканского конкурса на лучшую эмблему Года семьи признан уфимец Владислав Ахметов.
Победителем республиканского конкурса на лучшую эмблему Года семьи признан уфимец Владислав Ахметов.
Напомним, конкурс был объявлен 12 января 2018 года в целях реализации Указа Главы Республики Башкортостан от 22 декабря 2017 года «Об объявлении в Республике Башкортостан 2018 года Годом семьи».
За 2 недели в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан поступило 78 заявок от жителей республики самого разного возраста. Свои трогательные рисунки присылали даже представители дошкольного возраста. Далее из общего количества заявок Министерством совместно с членами жюри была исключена 51 эмблема, не соответствующая критериям согласно Положению о конкурсе.
Оставшиеся 27 эмблем были рассмотрены 31 января на заседании конкурсной комиссии в составе заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ольги Кабановой, начальника отдела сопровождения семьи и социальной профилактики Министерства Ольги Шаховой, заведующего кафедрой рисунка и дизайна факультета изобразительных искусств Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Виктора Кашлачева, председателя Регионального отделения Всероссийской творческой организации «Союз художников России» Республики Башкортостан Хатипа Фазылова и руководителя
По итогам просмотра членами жюри 27 работ наибольшее количество баллов завоевала эмблема Владислава Ахметова. 29-летний дизайнер финансовой компании взял за основу башкирский орнамент кускар и использовал его для стилизации многодетной семьи — родителей с тремя детьми. «Основной цвет моей эмблемы — бирюзовый, который означает исцеление, интуицию, щедрость, независимость, творчество, уверенность, общение и любовь. Этот яркий цвет никого не оставляет равнодушным и очень редко вызывает отрицательные эмоции», — поясняет в комментарии к заявке Владислав Ахметов.
Отобранная членами жюри эмблема была сегодня утверждена председателем Координационного совета при Правительстве Республики Башкортостан по государственной семейной политике,