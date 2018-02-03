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01:55 (мск), источник: РИА Новости

В США подстреленный гусь «отомстил» охотнику

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Житель штата Мэриленд был госпитализирован после того, как ему на голову упал мертвый гусь, пишет Daily Mail.

Источник: РИА Новости

По информации издания, инцидент произошел во время охоты. 51-летний мужчина подстрелил птицу, которая приземлилась прямо ему на голову. В результате охотник потерял сознание и получил повреждения лица и головы, а также лишился двух зубов. Он был доставлен в ближайшую больницу.

Как сообщили в Департаменте природных ресурсов штата, состояние мужчины оценивается как стабильное.

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