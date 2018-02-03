Девочка из Владивостока «подсидела» Басту на детском «Голосе»
Милена Лукьянцева покорила жюри исполнением песни «Чёрный кот».
Милена Лукьянцева покорила жюри исполнением песни «Чёрный кот».
13-летняя девочка из Владивостока Милены Лукьянцева стала участницей пятого сезона «Голос. Дети». Юная певица попала в команду Басты, сообщает РИА «Восток-Медиа».
На Первом канале снова начался конкурс «Голос. Дети». Наставниками нового проекта стали Пелагея, Валерий Меладзе и Баста. В первом же выпуске появилась участница из Приморского края — тринадцатилетняя Милена Лукьянцева.
На слепых прослушиваниях девочка исполнила песню «Чёрный кот» и сама сыграла на инструменте. К Милене повернулись два наставника — Валерий Меладзе и Баста.
«Вы знаете, что я хочу сказать. Обратиться к вам, как к взрослому человеку, который прилетел издалека. Сейчас сложная ситуация в моей жизни и мне тяжело. Вы обязательно должны пойти ко мне в команду», — обратился Баста к девочке.
Между жюри началась настоящая борьба — оба наставника очень сильно хотели, чтобы Милена выбрала именно его команду. Репер даже посадил конкурсантку в на своё место в кресло и спел для неё. В итоге Милена выбрала Василия Вакуленко.
«Мы придумали такой вариант песни вместе с педагогом. Хотелось
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о других участниках в детском «Голосе» из Приморья. Так, в первом сезоне кастинг и слепые прослушивания успешно прошла Ника Терентьева из Фокино. Она попала в команду Дмитрия Билана, однако на этапе «троек» покинула шоу. Позже в составе коллектива «Что скажут дети» Ника участвовала в национальном отборе на детское «Евровидение-2016».
В прошлом году Фёдор Хвастов из Дальнегорска стал участником четвёртого сезона телепроекта. Тринадцатилетний приморец прошёл слепые прослушивания и попал в команду Димы Билана. Хвастов покорил наставников исполнением песни Aerosmith. Дмитрий Билан назвал его голос осознанным, а слух — абсолютным. Он также не смог пройти этап «поединков» — в этом ему не помогла оскароносная песня The Time of my Life.