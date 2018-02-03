Бесплатные катки во Владивостоке: 72 «коробки» работает в столице Приморья
72 муниципальных катка открыты для всех горожан во Владивостоке. Они работают с утра и до позднего вечера и бесплатны для посещения (кроме «Авангарда»).
72 муниципальных катка открыты для всех горожан во Владивостоке. Они работают с утра и до позднего вечера и бесплатны для посещения (кроме «Авангарда»).
52 катка — придомовые, 20 — пришкольные. Городские власти их чистят и перезаливают. «Строитель и «Авангард», по сообщению администрации Владивостока, заливаются сежедневно.
Популярный каток на стадионе «Авангард», сообщили в городской