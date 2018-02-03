Бесплатные катки во Владивостоке: 72 «коробки» работает в столице Приморья

52 катка — придомовые, 20 — пришкольные. Городские власти их чистят и перезаливают. «Строитель и «Авангард», по сообщению администрации Владивостока, заливаются сежедневно.

Популярный каток на стадионе «Авангард», сообщили в городской пресс-службе, не получает бюджетных средств. Поэтому вход туда — по билетам. А вот каток на стадионе «Строитель» работает бесплатно. При этом на обоих «больших» катках есть раздевалка, туалет, пункт заточки и проката коньков.