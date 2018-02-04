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09:14 (мск), источник: Губерния онлайн

Дерево завалилось на провода в центре Хабаровска

В комитете по управлению районом рассказали, что слышат об этом впервые.

Источник: Губерния онлайн

На улице Серышева возле остановки «Знаменщикова» дерево завалилось на линию электропередачи. По словам хабаровчанки Натальи Шолоховой, оно висит на проводах уже несколько дней. В комитете по управлению Кировским районом корреспонденту портала «Губерния» рассказали, что об инциденте с деревом им никто не сообщал.

Наталья Шолохова считает, что дерево может в любой момент упасть на прохожих.

«В среду вечером я возвращалась с работы и увидела, что возле автобусной остановки прямо над тротуаром нависло огромное дерево. Подойдя поближе, я увидела, что оно не упало на тротуар только благодаря проводам, на которые оно завалилось. Картина осталась прежней и в четверг, и в пятницу. Наверное, власти ждут, когда ствол оборвет линию электропередачи, рухнет на головы прохожих и оставит жителей района без света», — рассказала жительница краевой столицы.

В комитете по управлению Кировским районом пообещали, что в ближайшее время работники отдела благоустройства займутся этой проблемой.

«Начнем с того, что о завалившемся дереве нам никто не сообщал, равно как и об обрыве линий электропередачи в районе Знаменщикова. Мы поедем на Серышева, чтобы наши специалисты определили уровень аварийности и приняли меры», — сказал начальник отдела благоустройства комитета по управлению Кировским районом Александр Кавигонд.

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