Дерево завалилось на провода в центре Хабаровска
В комитете по управлению районом рассказали, что слышат об этом впервые.
В комитете по управлению районом рассказали, что слышат об этом впервые.
На улице Серышева возле остановки «Знаменщикова» дерево завалилось на линию электропередачи. По словам хабаровчанки Натальи Шолоховой, оно висит на проводах уже несколько дней. В комитете по управлению Кировским районом корреспонденту портала «Губерния» рассказали, что об инциденте с деревом им никто не сообщал.
«В среду вечером я возвращалась с работы и увидела, что возле автобусной остановки прямо над тротуаром нависло огромное дерево. Подойдя поближе, я увидела, что оно не упало на тротуар только благодаря проводам, на которые оно завалилось. Картина осталась прежней и в четверг, и в пятницу. Наверное, власти ждут, когда ствол оборвет линию электропередачи, рухнет на головы прохожих и оставит жителей района без света», — рассказала жительница краевой столицы.
В комитете по управлению Кировским районом пообещали, что в ближайшее время работники отдела благоустройства займутся этой проблемой.
«Начнем с того, что о завалившемся дереве нам никто не сообщал, равно как и об обрыве линий электропередачи в районе Знаменщикова. Мы поедем на Серышева, чтобы наши специалисты определили уровень аварийности и приняли меры», — сказал начальник отдела благоустройства комитета по управлению Кировским районом Александр Кавигонд.