Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Продукты, которых теперь можно не бояться
Школьница случайно устроила стрельбу и ранила нескольких человек
Принадлежавший Порошенко завод стал собственностью России
Костенко эмоционально ответила завистникам
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
В Китае назвали основные преимущества российских ВКС
Пентагон рассекретил российское космическое оружие
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Жизель Бундхен без макияжа и в тапках-зайчиках снялась для Vogue
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Похудение усиливает голод
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
12В Париже Сена вышла из берегов
08:07 (мск), источник: Nur.kz

Признаки жизни нашли на спутнике Сатурна

Специалисты НАСА подтвердили существование в атмосфере Титана винилцианида — соединения, которое может являться компонентом клеточных мембран у микроорганизмов, возможно, обитающих в метановых океанах спутника Сатурна, передает Лента.ru.

Источник: Nur.kz

Кратко о результатах исследования, опубликованных в журнале Science Advances, сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Читайте также
Ученые не теряют веру в инопланетный разум

Клеточные мембраны у земных организмов содержат фосфолипиды — молекулы, состоящие из полярной (растворимой в воде) «головки», содержащей атом фосфора, и двух неполярных хвостов из остатков жирных кислот. Такая структура способствует образованию эластичной оболочки у клеток. Однако у гипотетических микроорганизмов, чья жизнедеятельность основана на метане, а не на воде, мембрана должна состоять из других соединений, например винилцианида.

Ученые обнаружили следы винилцианида в атмосфере Титана на высоте 200 километров с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array (Чили). При этом наибольшей концентрации молекулы достигали в районах над южным полюсом спутника. При низких температурах (минус 179 градусов Цельсия), характерных для Титана, винилцианид должен концентрироваться в капли и падать на метановые озера.

Моделирование показало, что в море Лигеи в северном полушарии Титана винилцианида должно быть достаточно для формирования 10 тысяч клеток в одном кубическом сантиметре. Это в 10 раз больше микроорганизмов, чем бактерий в прибрежных районах земных океанов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Дома за один евро продают в Италии
Посол объяснил, зачем США нужна «страшилка» в виде России
В Таганроге уволен спросивший Медведева про зарплату педагог
В США подстреленный гусь «отомстил» охотнику
Украина резко увеличила экспорт шмелей
Альпинистке пришлось оставить товарища, чтобы спасти свою жизнь
На спутнике Сатурна нашли признаки жизни
В МГУ нашли способ победить рак
Спорт
Оправдание россиян станет одной из главных тем исполкома МОК Заседание исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) открывается в субботу в южнокорейском Пхёнчхане
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Где покупать одежду, если тебя бесит масс-маркет Отрываем от сердца пароли и явки и рассказываем, где можно купить недорогие платья, крутые аксессуары и качественный трикотаж
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь