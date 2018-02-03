Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Что делать с контейнерами от шоколадных яиц: 12 идей
Принадлежавший Порошенко завод стал собственностью России
Костенко эмоционально ответила завистникам
Что делать, если ваша жизнь — бесконечный «день сурка»Психологи рассказали, где взять силы, чтобы выбраться из рутины
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей
VW Teramont: россияне скоро смогут его купить
В Китае назвали основные преимущества российских ВКС
Пентагон рассекретил российское космическое оружие
Лариса Долина экстремально похудела
Образ дня: Джаред Лето в полосатом шарфе и «цветочных» джинсах
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
12В Париже Сена вышла из берегов
07:42 (мск), источник: Kazinform

Астанчане пожаловались на запах воды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Комитет охраны общественного здоровья Минздрав РК проверил качество воды в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно информации департамента охраны общественного здоровья города Астаны, с 22 января поступили 4 устные жалобы от жителей города на качество горячей воды, в частности, на посторонний запах в ней.

Читайте также
Черный снег выпал в Темиртау

Специалистами департамента совместно с «Национальным центром экспертизы» Астаны был проведен отбор проб горячей воды на полный химический анализ по 31 показателю из-под кранов квартир жилых домов по адресам пожаловавшихся людей. Об этом сообщили корреспонденту Казинформа в пресс-службе Комитета в ответ на запрос.

В отобранных пробах обнаружено несоответствие по органолептическим показателям, а именно присутствие постороннего запаха 2/3 балла при норме не более 2-х баллов.

«Для установления причин и принятия мер, департаментом была направлена информация в АО «Астана Теплотранзит», ГКП на ПХВ «Астана Су Арнасы», а также в акиматы районов «Алматы», «Есиль», «Сарыарка», — отметили в комитете.

Ранее жители столицы начали жаловаться в соцсетях на неприятный запах воды из-под крана.

«Это не запах хлорки, а чего-то другого. Чем-то напоминает запах жидкости, которой мыли руки мои родители-медики в поликлинике в советские времена. Кажется, они называли эту жидкость “карболка”. Запах сильный и, при этом, невыносимо противный. Как будто варят разложившиеся трупы животных вместе со старой ветошью», — написала в группе «Что? Где? Когда?» одна из пользовательниц Facebook.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Десять суток ареста получил житель Костанайской области за оскорбление тещи
Похититель 4-летнего ребенка предстанет перед судом в Уральске
Посол объяснил, зачем США нужна «страшилка» в виде России
В Таганроге уволен спросивший Медведева про зарплату педагог
В США подстреленный гусь «отомстил» охотнику
Украина резко увеличила экспорт шмелей
Альпинистке пришлось оставить товарища, чтобы спасти свою жизнь
На спутнике Сатурна нашли признаки жизни
В МГУ нашли способ победить рак
Спорт
Оправдание россиян станет одной из главных тем исполкома МОК Заседание исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) открывается в субботу в южнокорейском Пхёнчхане
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Где покупать одежду, если тебя бесит масс-маркет Отрываем от сердца пароли и явки и рассказываем, где можно купить недорогие платья, крутые аксессуары и качественный трикотаж
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь