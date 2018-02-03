Астанчане пожаловались на запах воды
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Комитет охраны общественного здоровья Минздрав РК проверил качество воды в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Комитет охраны общественного здоровья Минздрав РК проверил качество воды в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно информации департамента охраны общественного здоровья города Астаны, с 22 января поступили 4 устные жалобы от жителей города на качество горячей воды, в частности, на посторонний запах в ней.
Специалистами департамента совместно с «Национальным центром экспертизы» Астаны был проведен отбор проб горячей воды на полный химический анализ по 31 показателю
В отобранных пробах обнаружено несоответствие по органолептическим показателям, а именно присутствие постороннего запаха 2/3 балла при норме не более 2-х баллов.
«Для установления причин и принятия мер, департаментом была направлена информация в АО «Астана Теплотранзит», ГКП на ПХВ «Астана Су Арнасы», а также в акиматы районов «Алматы», «Есиль», «Сарыарка», — отметили в комитете.
Ранее жители столицы начали жаловаться в соцсетях на неприятный запах воды
«Это не запах хлорки, а