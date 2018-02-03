На большей части территории Казахстана ожидается снег
В некоторых регионах возможен туман, гололед, усиление ветра.
В некоторых регионах возможен туман, гололед, усиление ветра.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики ожидается снег, метель, лишь на
В некоторых регионах возможен туман, гололед, усиление ветра.
В Алматинской области местами — туман, в районе Жаланашколя сохранится усиление ветра 24−29 м/с. В Жамбылской,
В
В Акмолинской, днем в
В Астане: облачно: слабый снег, -11°.
В Алматы: снег, -6°.