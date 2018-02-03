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07:59 (мск), источник: Zakon.kz

На большей части территории Казахстана ожидается снег

В некоторых регионах возможен туман, гололед, усиление ветра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -7° 49% 772 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Zakon.kz

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики ожидается снег, метель, лишь на юго-западе и востоке погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

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В некоторых регионах возможен туман, гололед, усиление ветра.

В Алматинской области местами — туман, в районе Жаланашколя сохранится усиление ветра 24−29 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях сохранится туман, гололед, метель, ветер 15−20 м/с, в Жамбылской области ночью порывы 23 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской областях возможен туман, в Костанайской области низовая метель. В Карагандинской области прогнозируют местами туман, усиление ветра 15−20 м/с, с низовой метелью.

В Акмолинской, днем в Северо-Казахстанской областях ожидается местами низовая метель, днем усиление ветра 15−20 м/с. В Восточно-Казахстанской области сохранится усиление ветра 15−20, порывы 25 м/с, ночью и утром местами туман. В Кызылординской, Атырауской областях местами — туман, гололед.

В Астане: облачно: слабый снег, -11°.

В Алматы: снег, -6°.

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