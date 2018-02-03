Санврачи будут контролировать содержание трансжиров в продуктах

Источник: Newtimes.kz

Об этом пресс-служба ведомства написала на своей странице в Facebook.

Как отметили в министерстве, требования касаются следующей масложировой продукции — маргаринов, спредов, топленых смесей, кулинарных жиров и заменителей молочного жира.

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«Теперь на потребительской упаковке маргаринов, спредов растительно-сливочных и растительно-жировых, смесей топленых растительно-сливочных и растительно-жировых, жиров специального назначения, в том числе жиров кулинарных, кондитерских, хлебопекарных, заменителей молочного жира и другой продукции, содержащей трансжиры, дополнительно должна содержаться информация о максимальном содержании в жировой фазе продукта насыщенных жирных кислот и трансизомеров жирных кислот (в процентах от содержания жира в продукте)», — говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями технического регламента «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011), оно не должно превышать 2% от общего содержания жира в пищевом продукте.

Продукция, изготовленная до 1 января 2018 года, содержащая более 2% трансизомеров жирных кислот, может находиться в обороте на потребительском рынке в течение срока годности.

Определить содержание трансизомеров жирных кислот можно только лабораторными методами, которые проводятся лабораторными центрами Комитета охраны общественного здоровья и Казахской академии питания.

В случае приобретения продукции, изготовленной после 1 января 2018 года, на маркировке которой отсутствует информация о содержании трансизомеров жирных кислот или их доля превышает установленный норматив (2%), потребитель может обратиться в территориальный орган Комитета охраны общественного здоровья.

За нарушение требований технических регламентов, в том числе производство несоответствующей продукции, предусмотрены штрафы для субъектов предпринимательства — от 40 до 200 месячных расчетных показателей.

Трансжиры содержатся в переработанных пищевых продуктах, маргаринах и бутербродных смесях, жареной пище, фастфуде и выпечке, пиццах, чипсах, печенье, картофеле фри, куриных нагетсах и другой продукции. А образуются они при промышленной переработке жиров и масел — во время процесса частичной гидрогенизации, с помощью которого жидкие масла переводятся в твердое состояние.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что потребление трансжиров приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, абдоминальному ожирению, диабету, болезни Альцгеймера, раку груди, нарушению репродуктивных функций, желчнокаменной болезни, и настаивает на устранении трансжиров из продуктов питания и заменой их альтернативными источниками жира.

Во многих странах уже ввели запрет на использование и содержание трансжиров, в том числе в Швейцарии, Австрии, Исландии, Венгрии, Норвегии, Швеции, Дании, где установили верхний предел содержания промышленных трансжиров на уровне 2 г на 100 г жира, то есть 2% суммарного жира.