Какие опасные инфекции казахстанцы привезли в прошлом году

«В 2017 году в Казахстане было зарегистрировано 14 завозных случаев инфекционных заболеваний: 6 случаев лихорадки Денге, 5 случаев холеры и 3 случая малярии», — сообщили корреспонденту «Казинформа» в Комитете в ответ на запрос.

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Поэтому, как предупреждают в ведомстве, в связи с развитием международных отношений Казахстана и усилением миграции населения, не исключается риск завоза и распространения в стране любых особо опасных болезней.

Опасность для человечества, подчеркивают в Комитете, представляют наиболее массовые и легко передающиеся от человека к человеку заболевания.

Среди них можно выделить четыре основные группы болезней:

карантинные и особо опасные инфекции (чума, холера, туляремия, сибирская язва, конго-крымская геморрагическая лихорадка, бруцеллез и др.);

геморрагическая лихорадка, бруцеллез и др.); массовые болезни, передающиеся воздушно-капельным путем (например, грипп);

путем (например, грипп); возвращающиеся инфекции (корь, краснуха, эпидемический паротит и др.);

болезни, вызывающие чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера международного значения (полиомиелит, лихорадка Эболы, Денге, малярия, лихорадка западного Нила).