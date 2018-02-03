Какие опасные инфекции казахстанцы привезли в прошлом году
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Комитете охраны общественного здоровья рассказали, какие опасные болезни наши соотечественники привезли в 2017 году
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Комитете охраны общественного здоровья рассказали, какие опасные болезни наши соотечественники привезли в 2017 году
«В 2017 году в Казахстане было зарегистрировано 14 завозных случаев инфекционных заболеваний: 6 случаев лихорадки Денге, 5 случаев холеры и 3 случая малярии», — сообщили корреспонденту «Казинформа» в Комитете в ответ на запрос.
Поэтому, как предупреждают в ведомстве, в связи с развитием международных отношений Казахстана и усилением миграции населения, не исключается риск завоза и распространения в стране любых особо опасных болезней.
Опасность для человечества, подчеркивают в Комитете, представляют наиболее массовые и легко передающиеся от человека к человеку заболевания.
Среди них можно выделить четыре основные группы болезней:
Напомним, в конце января казахстанец Олег Василенко приехал из Египта с огромными волдырями. В Астане ему поставили диагноз и назначили лечение.