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08:14 (мск), источник: Kazinform

Какие опасные инфекции казахстанцы привезли в прошлом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Комитете охраны общественного здоровья рассказали, какие опасные болезни наши соотечественники привезли в 2017 году из-за рубежа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2017 году в Казахстане было зарегистрировано 14 завозных случаев инфекционных заболеваний: 6 случаев лихорадки Денге, 5 случаев холеры и 3 случая малярии», — сообщили корреспонденту «Казинформа» в Комитете в ответ на запрос.

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Поэтому, как предупреждают в ведомстве, в связи с развитием международных отношений Казахстана и усилением миграции населения, не исключается риск завоза и распространения в стране любых особо опасных болезней.

Опасность для человечества, подчеркивают в Комитете, представляют наиболее массовые и легко передающиеся от человека к человеку заболевания.

Среди них можно выделить четыре основные группы болезней:

  • карантинные и особо опасные инфекции (чума, холера, туляремия, сибирская язва, конго-крымская геморрагическая лихорадка, бруцеллез и др.);
  • массовые болезни, передающиеся воздушно-капельным путем (например, грипп);
  • возвращающиеся инфекции (корь, краснуха, эпидемический паротит и др.);
  • болезни, вызывающие чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера международного значения (полиомиелит, лихорадка Эболы, Денге, малярия, лихорадка западного Нила).

Напомним, в конце января казахстанец Олег Василенко приехал из Египта с огромными волдырями. В Астане ему поставили диагноз и назначили лечение.

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