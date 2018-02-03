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08:25 (мск), источник: Моя Планета

Могила «Великой армии викингов» найдена в Британии

Британские археологи пришли к выводу, что найденная более 40 лет назад братская могила на севере Соединенного Королевства, вероятно, является захоронением «Великой армии викингов», вторгшейся на остров в IX веке.

Останки почти 300 человек были обнаружены еще в 70-х годах прошлого века в городке Рептон в графстве Дербишир, однако до последнего времени ученые не могли точно их идентифицировать. Теперь же радиоуглеродный анализ останков, проведенный специалистами Бристольского университета, показал, что захоронения были сделаны в конце IX века, когда в эти земли вторглась «Великая армия викингов», заставившая местного правителя покинуть королевство.

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«Датировка останков из братской могилы в Рептоне важна, потому что мы крайне мало знаем о первых походах викингов, которые стали основой для создания скандинавских поселений в Англии», — заявила археолог Кэт Джарман, возглавляющая исследование, пишет The Independent.

В могиле обнаружены 264 тела, большинство из погребенных были молодыми людьми. Рядом с ними были найдены оружие и артефакты викингов.

На некоторых скелетах обнаружены признаки насильственной смерти, что еще больше свидетельствует о том, что воины вторглись в Англию.

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Рядом с могилой викингов археологи также нашли захоронения четырех детей. По меньшей мере у двух из них есть признаки травм. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о ритуальных убийствах, совершенных для погребения викингов.

Джарман уточнила, что исследования все еще продолжаются, и хотя ученые пока не могут точно сказать, что в могиле захоронены воины «Великой армии», но в настоящее время это кажется очень вероятным.

Ранее ученые пришли к выводу, что причиной всех набегов и кровавых грабежей, которые учинялись суровыми мужами из Скандинавии, возможно, было нежелание смириться с судьбой холостяков.

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