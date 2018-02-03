Митинг в поддержку российских олимпийцев прошёл во Владивостоке
3 февраля на Центральной площади Владивостока прошёл
3 февраля на Центральной площади Владивостока прошёл
Все желающие, пришедшие на мероприятие поддержать российских олимпийцев, смогли услышать мнения представителей общественных и образовательных организаций о ситуации, произошедшей с российской сборной.
«Почему мы сегодня собрались на Центральной площади Владивостока? Да потому что все мы — патриоты России. Все мы хотим лучшего будущего для нашей страны, для наших детей. И мы готовы бороться за это. Россия становится вновь великой державой. То, что происходит в МОК сейчас является нарушением благородных принципов олимпийского движения. Это абсолютно незаконное дело. Я уверен, что российские спортсмены привезут нам новые победы и медали. Пожелаем им удачи», — высказал свою точку зрения доктор юридический наук, профессор Владимир Курилов.
«Я участвовал в Олимпийских играх с 1996 года и прекрасно знаю, что это такое и каким тяжёлым трудом этого добиваются. Мечта любого спортсмена — участие в Олимпийских играх. Ради этого они тренируются годами. И я представляю, что сейчас творится в душе спортсмена, которого не допустили на Олимпийские игры. Я уверен, что правда на стороне России. Будем болеть за наших, будем болеть за Россию», — сообщил Многократный призёр Чемпионатов Мира, Многократный Чемпион России по гребле на байдарках Георгий Цыбульников.
Напомним, что в XXIII Зимних Олимпийский играх российские спортсмены выйдут под нейтральным флагом. 5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России от участия в играх, в связи с тем, что у россиян был обнаружен допинг.