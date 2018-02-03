Митинг в поддержку российских олимпийцев прошёл во Владивостоке

Источник: VLADNEWS

Все желающие, пришедшие на мероприятие поддержать российских олимпийцев, смогли услышать мнения представителей общественных и образовательных организаций о ситуации, произошедшей с российской сборной.

«Почему мы сегодня собрались на Центральной площади Владивостока? Да потому что все мы — патриоты России. Все мы хотим лучшего будущего для нашей страны, для наших детей. И мы готовы бороться за это. Россия становится вновь великой державой. То, что происходит в МОК сейчас является нарушением благородных принципов олимпийского движения. Это абсолютно незаконное дело. Я уверен, что российские спортсмены привезут нам новые победы и медали. Пожелаем им удачи», — высказал свою точку зрения доктор юридический наук, профессор Владимир Курилов.

«Я участвовал в Олимпийских играх с 1996 года и прекрасно знаю, что это такое и каким тяжёлым трудом этого добиваются. Мечта любого спортсмена — участие в Олимпийских играх. Ради этого они тренируются годами. И я представляю, что сейчас творится в душе спортсмена, которого не допустили на Олимпийские игры. Я уверен, что правда на стороне России. Будем болеть за наших, будем болеть за Россию», — сообщил Многократный призёр Чемпионатов Мира, Многократный Чемпион России по гребле на байдарках Георгий Цыбульников.

Все участники митинга сошлись во мнении, что российских олимпийцев не сломают никакие преграды на их пути. Каждый приморец сегодня высказал свою поддержку спортсменам.