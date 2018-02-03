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09:56 (мск), источник: VLADNEWS

Митинг в поддержку российских олимпийцев прошёл во Владивостоке

3 февраля на Центральной площади Владивостока прошёл митинг-концерт «Россия за мир!» в поддержку российских олимпийцев. Участие в мероприятии приняли приморцы с различных общественных, образовательных, спортивных организаций и представители городской и краевой администрации, сообщает РИА VladNews.

Источник: VLADNEWS

Все желающие, пришедшие на мероприятие поддержать российских олимпийцев, смогли услышать мнения представителей общественных и образовательных организаций о ситуации, произошедшей с российской сборной.

«Почему мы сегодня собрались на Центральной площади Владивостока? Да потому что все мы — патриоты России. Все мы хотим лучшего будущего для нашей страны, для наших детей. И мы готовы бороться за это. Россия становится вновь великой державой. То, что происходит в МОК сейчас является нарушением благородных принципов олимпийского движения. Это абсолютно незаконное дело. Я уверен, что российские спортсмены привезут нам новые победы и медали. Пожелаем им удачи», — высказал свою точку зрения доктор юридический наук, профессор Владимир Курилов.

«Я участвовал в Олимпийских играх с 1996 года и прекрасно знаю, что это такое и каким тяжёлым трудом этого добиваются. Мечта любого спортсмена — участие в Олимпийских играх. Ради этого они тренируются годами. И я представляю, что сейчас творится в душе спортсмена, которого не допустили на Олимпийские игры. Я уверен, что правда на стороне России. Будем болеть за наших, будем болеть за Россию», — сообщил Многократный призёр Чемпионатов Мира, Многократный Чемпион России по гребле на байдарках Георгий Цыбульников.

Все участники митинга сошлись во мнении, что российских олимпийцев не сломают никакие преграды на их пути. Каждый приморец сегодня высказал свою поддержку спортсменам.

Напомним, что в XXIII Зимних Олимпийский играх российские спортсмены выйдут под нейтральным флагом. 5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России от участия в играх, в связи с тем, что у россиян был обнаружен допинг.

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