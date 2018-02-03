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09:53 (мск), источник: АиФ Владивосток

В Приморье поймали охотившуюся на собак в Уссурийском районе тигрицу

Отлов хищницы начали еще в январе.

Молодая самка амурского тигра, которую ранее неоднократно видели в Уссурийском районе Приморья охотившейся на собак, поймана и доставлена в реабилитационный центр, рассказали в центре «Амурский тигр».

Тигрица утащила из села Алексей-Никольское как минимум четырех собак. Как отмечают специалисты, ее поведение было неадекватным: она не боялась криков людей и света, а убитых животных утаскивала на достаточно большие расстояния — до четырех километров. Ученые предполагали, что у хищницы есть тигрята.

Охотились за тигрицей с января. После поимки ее доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка. Оказалось, что самке не больше пяти лет. Детенышей на молочном вскармливании у нее нет. Очевидцы, участвовавшие в отлове тигрицы, сообщили, что у нее проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Кроме того, при поимке она не проявляла агрессии по отношению к людям, что является отклонением от нормы.

Специалисты проведут обследование хищницы, которое определит ее дальнейшую судьбу: ее либо отпустят на волю, либо оставят в системе зоопарков, если выяснится, что она не может самостоятельно охотиться. Кроме того, ученые исследуют ее маршруты, чтобы понять, какой образ жизни она вела и куда носила добычу.

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