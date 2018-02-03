В Приморье поймали охотившуюся на собак в Уссурийском районе тигрицу
Отлов хищницы начали еще в январе.
Отлов хищницы начали еще в январе.
Молодая самка амурского тигра, которую ранее неоднократно видели в Уссурийском районе Приморья охотившейся на собак, поймана и доставлена в реабилитационный центр, рассказали в центре «Амурский тигр».
Тигрица утащила из села
Охотились за тигрицей с января. После поимки ее доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка. Оказалось, что самке не больше пяти лет. Детенышей на молочном вскармливании у нее нет. Очевидцы, участвовавшие в отлове тигрицы, сообщили, что у нее проблемы с
Специалисты проведут обследование хищницы, которое определит ее дальнейшую судьбу: ее либо отпустят на волю, либо оставят в системе зоопарков, если выяснится, что она не может самостоятельно охотиться. Кроме того, ученые исследуют ее маршруты, чтобы понять, какой образ жизни она вела и куда носила добычу.