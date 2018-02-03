«Крылья Востока»: приморцы придумывают название праздника для выпускников

Приморцы принимают активное участие в конкурсе на лучшее название праздника для выпускников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Напомним, конкурс стартовал 20 января и продлится до 20 февраля. Так, за первую неделю было получено более 200 предложений. Приморцы предлагают следующие названия: «Паруса Надежды», «Восточный вечер», «Морской бриз», «Крылья Востока», «Восточные зори», «Россияна» и многие другие варианты. Лучшие из них будут выставлены на рейтинговое голосование.