Белорус Вячеслав Качура освобожден из плена в Ливии

В такой атмосфере встречали вчера в аэропорту нашего соотечественника, освобожденного из плена в Ливии. Вячеслав Качура — последний из белорусских граждан, захваченных во время ливийского внутриполитического кризиса 2011 года, которого насильственно удерживали в Триполи.

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Александр Лукашенко направил благодарственные послания главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и Наследному Принцу Абу-Даби, заместителю Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну за личный вклад и содействие в освобождении Вячеслава Качуры.

Оказанное Вами содействие в столь важном для Президента каждой страны вопросе защиты жизни, здоровья и интересов соотечественников за рубежом является наглядным примером тех дружественных, братских уз, которые связывают народы Беларуси и России, — отметил Президент в благодарственном послании Рамзану Кадырову.

В послании шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну Александр Лукашенко от лица белорусского народа и себя лично выразил слова искренней признательности за оказанное содействие.

Этот шаг доброй воли со стороны Вашего Высочества является ярким примером приверженности мудрого руководства Объединенных Арабских Эмиратов ценностям гуманизма и справедливости и заслуживает глубочайшего уважения.

Вы сделали для нашего гражданина нечто большее, чем возвращение утраченного права на свободу. Вы подарили ему возможность увидеть за долгие годы разлуки своих родных и близких, воссоединиться с семьей, обрести уверенность в завтрашнем дне, — подчеркнул Александр Лукашенко. Президент заверил, что Беларусь является надежным партнером ОАЭ и высоко ценит сложившиеся между странами отношения дружбы и доверия: Мы всегда будем рады протянуть руку помощи эмиратскому народу, если возникнет такая необходимость.

…В Национальном аэропорту Вячеслава Качуру первыми обняли сын и дочь, среди встречающих были также дипломаты и журналисты. Даже представить себе трудно все эмоции и переживания человека, который находился в неволе более шести лет!

Но в одном Вячеслав Качура уверен точно: мы своих не бросаем! Несмотря на отсутствие пресловутого Шестого флота, белоруса смогли освободить и доставить на родную землю. Белорусская сторона все эти годы постоянно была в контакте со всеми, кто мог повлиять на ливийскую сторону. Вплоть до вынесения этого вопроса в повестку встречи Президента с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

И не только с ним. Как говорится, у победы тысяча отцов… По словам замначальника главного консульского управления МИД Александра Лукашевича, освобождение Вячеслава Качуры стало возможным благодаря целенаправленной упорной работе и содействию друзей Беларуси из многих стран: Министерство иностранных дел выражает свою благодарность партнерам, которые содействовали решению всех вопросов, связанных с освобождением и возвращением нашего гражданина.

Вячеслав Качура не скрывал своих слез и с волнением сказал, что очень рад долгожданной встрече со своими родными. Первым делом он планирует заняться восстановлением документов и пройти медицинское обследование.

— Спасибо вам за папу! — благодарит всех его сын Михаил.

Добавим, что в декабре в Ливии были освобождены белорусские врачи Инна Бабуш и Сергей Здот. В этом неспокойном мире, где так много войн и конфликтов, важно знать: наше государство всегда берет заботу о своих гражданах на себя.