Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Продукты, которых теперь можно не бояться
Шедевры русской живописи о зиме и детях
Верны ли слухи, которые о Соломине распространяла пресса
Лариса Долина экстремально похудела
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей
VW Teramont: россияне скоро смогут его купить
В Китае назвали основные преимущества российских ВКС
Пентагон рассекретил российское космическое оружие
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Жизель Бундхен без макияжа и в тапках-зайчиках снялась для Vogue
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Похудение усиливает голод
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
12В Париже Сена вышла из берегов
09:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В океанариуме Владивостока детям расскажут научную сказку про русалочку

В Приморском океанариуме 7 февраля отметят День российскойнауки.

В Приморском океанариуме пройдет День российской науки. Его отмеят 7 февраля (сам же праздник — 8 числа). В океанариуме ждут школьников, детсадовцем и воспитанников интернатов и детских домов Владивостока и Приморья. Впрочем, взрослым эти мероприятия будут не менее интересны.

Ребятне расскажут научную сказку про русалочку. Но не о той, что у Ганса Христиана Андерсена и Диснея. Русалочкой назовут рыбу латимерию. Ведь ее далекие предки вышли из воды на берег и стали земноводными.

Школьникам будет интересно посмотреть в микроскоп на планктон и послушать о том, как живут эти маленькие, но очень интересные существа. Также пройдут в океанариуме мастер-классы, посвященные ящерицам, двустворчатым моллюскам Японского моря и тропическим рыбам. Дети смогут и посмотреть на этих представителей фауны, и воссоздать их образ.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В приморском селе поймали тигрицу, которая часто наведывалась к людям
Киркоров и Орбакайте поддержали «грязные танцы» ульяновских курсантов
Посол объяснил, зачем США нужна «страшилка» в виде России
В Таганроге уволен спросивший Медведева про зарплату педагог
В США подстреленный гусь «отомстил» охотнику
Украина резко увеличила экспорт шмелей
Альпинистке пришлось оставить товарища, чтобы спасти свою жизнь
На спутнике Сатурна нашли признаки жизни
В МГУ нашли способ победить рак
Спорт
Оправдание россиян станет одной из главных тем исполкома МОК Заседание исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) открывается в субботу в южнокорейском Пхёнчхане
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Где покупать одежду, если тебя бесит масс-маркет Отрываем от сердца пароли и явки и рассказываем, где можно купить недорогие платья, крутые аксессуары и качественный трикотаж
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь