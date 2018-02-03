В океанариуме Владивостока детям расскажут научную сказку про русалочку

В Приморском океанариуме пройдет День российской науки. Его отмеят 7 февраля (сам же праздник — 8 числа). В океанариуме ждут школьников, детсадовцем и воспитанников интернатов и детских домов Владивостока и Приморья. Впрочем, взрослым эти мероприятия будут не менее интересны.

Ребятне расскажут научную сказку про русалочку. Но не о той, что у Ганса Христиана Андерсена и Диснея. Русалочкой назовут рыбу латимерию. Ведь ее далекие предки вышли из воды на берег и стали земноводными.