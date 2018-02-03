В океанариуме Владивостока детям расскажут научную сказку про русалочку
В Приморском океанариуме 7 февраля отметят День российскойнауки.
В Приморском океанариуме 7 февраля отметят День российскойнауки.
В Приморском океанариуме пройдет День российской науки. Его отмеят 7 февраля (сам же праздник — 8 числа). В океанариуме ждут школьников, детсадовцем и воспитанников интернатов и детских домов Владивостока и Приморья. Впрочем, взрослым эти мероприятия будут не менее интересны.
Ребятне расскажут научную сказку про русалочку. Но не о той, что у Ганса Христиана Андерсена и Диснея. Русалочкой назовут рыбу латимерию. Ведь ее далекие предки вышли из воды на берег и стали земноводными.
Школьникам будет интересно посмотреть в микроскоп на планктон и послушать о том, как живут эти маленькие, но очень интересные существа. Также пройдут в океанариуме