Судно из Северной Кореи подало сигнал SOS около Владивостока, потому что его не пустили в порт

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 3 февраля, судно ManGyongBong, прибывшее из порта Раджин (КНДР), подало сигнал бедствия около 09.35 по местному времени (02.35 мск) неподалеку от порта Владивосток. Его не пускают в порт уже трое суток из-за того, что на борту предположительно находится санкционный груз. Судно не терпит бедствие, но оно обесточено, кончилось топливо, продуктов хватит до понедельника.

Судно следовало из Раджина в Пусан (Республика Корея) через Владивосток. В числе экипажа — 34 гражданина Северной Кореи. По словам директора компании-оператора «ИнвестСтройТрест» Владимира Баранова, на борту «санкционки» нет, только корма для животных. Сигнал бедствия было решено подать потому, что капитан порта не пустил ManGyongBong причалить, а в баках уже почти не осталось топлива.

Как сообщил Баранов, после подачи сигнала SOS на судно морем, которое сейчас стоит на рейде в заливе Петра Великого, прибыли сотрудники пограничной службы и начали осмотр. Дозаправка, как сообщается, также произойдет в море. Впрочем, пограничники эту информацию опровергают и даже говорят, что сигнала бедствия не было.

ManGyongBong ходит под российским флагом, оно принадлежит владивостокской компании. Летом, до сентября, оно выходило в пассажирские рейсы, но у оператора возникали постоянные проблемы и конфликты с «Морвокзалом» (здесь находится единственный во Владивостоке подходящий пассажирский причал и пункт пропуска, но расценки компании «Владивостокский морской терминал» оказались для судовладельца непомерно высокими). Более того, бывало, что судно с людьми на борту даже на ночь не оставляли во Владивостоке, разрешая подойти лишь на пару часов на дозаправку.

Из-за многочисленных проблем пассажирские перевозки приостановили, теперь ManGyongBong производит только грузовые рейсы.

ManGyongBong был спущен на воду в 1971 году, а в 1992 году полностью переоборудован. Оно принадлежало Северной Корее и осуществляло пассажирские перевозки в Японию до 2006 года (тогда Северная Корея впервые провела ядерные испытания). В 2017 году его купила компания из Приморья.