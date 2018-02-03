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09:34 (мск), источник: ТАСС

YouTube будет ставить особую отметку на видеоролики государственных СМИ

ТАСС, 3 февраля. Видеохостинг YouTube будет помечать ролики, опубликованные средствами массовой информации, которые пользуются финансовой поддержкой государства.

Соответствующая информация содержится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

«Главной целью в 2018 году является обеспечение во всем мире большей прозрачности для создателей, рекламодателей и пользователей. <…> С сегодняшнего дня мы начнем публиковать уведомления под видео, которые в той или иной мере были профинансированы государством или общественными организациями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уведомление появится под видео, а над ним будет содержаться ссылка на страницу разместившего ролик СМИ в онлайн-энциклопедии Wikipedia.

Функция пока коснется лишь пользователей в США, говорится в заявлении.

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10 января© Ньюстюб
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