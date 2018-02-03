YouTube будет ставить особую отметку на видеоролики государственных СМИ

«Главной целью в 2018 году является обеспечение во всем мире большей прозрачности для создателей, рекламодателей и пользователей. <…> С сегодняшнего дня мы начнем публиковать уведомления под видео, которые в той или иной мере были профинансированы государством или общественными организациями», — говорится в сообщении.