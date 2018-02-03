Япония запустила самую маленькую ракету-носитель

Экспериментальный запуск прошел утром с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима на берегу Тихого океана. Сообщается, что если все стадии запуска пройдут успешно, то носитель станет самым маленьким из доставлявших искусственный спутник на орбиту.

Изначально SS-520 должен был стать звуковой ракетой и доставлять инструменты для суборбитальных исследований на высоту до 800 километров.