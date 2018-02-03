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10:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Япония запустила самую маленькую ракету-носитель

В Японии запустили самую маленькую в мире ракету-носитель SS-520 весом всего в три килограмма. Об этом сообщается на официальном сайте Nasa.

Экспериментальный запуск прошел утром с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима на берегу Тихого океана. Сообщается, что если все стадии запуска пройдут успешно, то носитель станет самым маленьким из доставлявших искусственный спутник на орбиту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Изначально SS-520 должен был стать звуковой ракетой и доставлять инструменты для суборбитальных исследований на высоту до 800 километров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Запуск SS-520 в субботу стал четвертым по счету. Впервые подобную ракету отправили в космос в феврале 1998 года. Предыдущая попытка состоялась год назад. Тогда японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что запустить носитель не удалось. Спустя 20 секунд после взлета связь с ним была потеряна.

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