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10:21 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский голкипер признан автором лучшего сейва

Довбня сумел опередить Акинфеева в рейтинге симпатий болельщиков.

Голкипер «СКА-Хабаровск» Александр Довбня стал автором лучшего сейва первой части сезона Российской футбольной премьер-лиги. Онлайн-голосование завершилось сегодня на портале «Матч-ТВ». Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Довбня получил 44 процента голосов, уверено опередив голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который набрал всего 27 процентов голосов. Остальные претенденты не вышли за предел девяти процентов.

Хабаровский голкипер отличился в матче СКА-ЦСКА 18 ноября 2017 года, эффектно отбив дальний удар, направленный полузащитником ЦСКА Бибрасом Нахто в левый верхний угол ворот хабаровчан. Тем не менее, гостям тогда удалось победить со счетом 2:4.

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