Хабаровский голкипер признан автором лучшего сейва
Довбня сумел опередить Акинфеева в рейтинге симпатий болельщиков.
Довбня сумел опередить Акинфеева в рейтинге симпатий болельщиков.
Голкипер «СКА-Хабаровск» Александр Довбня стал автором лучшего сейва первой части сезона Российской футбольной
Довбня получил 44 процента голосов, уверено опередив голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который набрал всего 27 процентов голосов. Остальные претенденты не вышли за предел девяти процентов.
Хабаровский голкипер отличился в матче