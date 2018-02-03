Хабаровский голкипер признан автором лучшего сейва

Голкипер «СКА-Хабаровск» Александр Довбня стал автором лучшего сейва первой части сезона Российской футбольной премьер-лиги. Онлайн-голосование завершилось сегодня на портале «Матч-ТВ». Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Довбня получил 44 процента голосов, уверено опередив голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который набрал всего 27 процентов голосов. Остальные претенденты не вышли за предел девяти процентов.