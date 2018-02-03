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10:20 (мск), источник: VLADNEWS

Андрей Тарасенко проверил строительство важного для Приморья объекта

Глава региона побывал в Ольгинском районе.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко проверил строительство рыбопромышленного комплекса и фермы по разведению аквакультуры в Ольгинском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Отметим, в бухте Моряк-Рыболов сейчас строится рыбопромышленный комплекс. Компания с одноименным названием, добывающая камбалу и окуня, уже построила здесь цех по переработке рыбы. Также в планах местных инвесторов строительство завода по производству консервов и других мощностей. Также совместно с китайскими инвесторами ООО «Морская аквакультура Хэ Сян» компания ведет строительство фермы по выращиванию гребешка и трепанга.

В ближайшие дни на территории начнется строительство бассейнового комплекса для разведения аквакультуры, а уже весной будет завезена первая партия молоди гидробионтов.

Глава Приморья осмотрел производственную площадку, а также причальные сооружения бухты Моряк-Рыболов. По итогам визита руководитель края подчеркнул, что такие предприятия сейчас очень нужны региону.

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