Андрей Тарасенко проверил строительство важного для Приморья объекта
Глава региона побывал в Ольгинском районе.
Глава региона побывал в Ольгинском районе.
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко проверил строительство рыбопромышленного комплекса и фермы по разведению аквакультуры в Ольгинском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Отметим, в бухте
В ближайшие дни на территории начнется строительство бассейнового комплекса для разведения аквакультуры, а уже весной будет завезена первая партия молоди гидробионтов.
Глава Приморья осмотрел производственную площадку, а также причальные сооружения бухты