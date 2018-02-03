Андрей Тарасенко проверил строительство важного для Приморья объекта ...

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко проверил строительство рыбопромышленного комплекса и фермы по разведению аквакультуры в Ольгинском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Отметим, в бухте Моряк-Рыболов сейчас строится рыбопромышленный комплекс. Компания с одноименным названием, добывающая камбалу и окуня, уже построила здесь цех по переработке рыбы. Также в планах местных инвесторов строительство завода по производству консервов и других мощностей. Также совместно с китайскими инвесторами ООО «Морская аквакультура Хэ Сян» компания ведет строительство фермы по выращиванию гребешка и трепанга.

В ближайшие дни на территории начнется строительство бассейнового комплекса для разведения аквакультуры, а уже весной будет завезена первая партия молоди гидробионтов.