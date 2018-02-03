МЧС Крыма: В Ленинском районе обезврежены осколочные авиабомбы
Их обнаружили жители села Чистополье.
Их обнаружили жители села Чистополье.
Сегодня в Крыму прошла операция по уничтожению 16 осколочных авиабомб в районе села Чистополье (Ленинский район). Об этом сообщила
— Сообщение о находке взрывоопасного предмета поступило от местных жителей, которые обнаружили металлический предмет, по внешнему виду напоминающий авиабомбу, — отметили в МЧС.
Специалисты обследовали место находки. На счету спасателей тысячи обезвреженных боеприпасов времен ВОВ, многие из которых представляли реальную угрозу для жизни и здоровья людей.
— Обнаруженные взрывоопасные предметы идентифицированы как осколочные авиационные бомбы 2 единицы весом в 20 килограммов (АО — 20) и 14 единиц по 2,5 килограмма (АО — 2,5), — уточнил начальник ГУ МЧС России по РК Сергей Шахов. — Взрывоопасные предметы сохранили свою боевую способность со времен Великой Отечественной войны.