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21:48 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС Крыма: В Ленинском районе обезврежены осколочные авиабомбы

Их обнаружили жители села Чистополье.

Сегодня в Крыму прошла операция по уничтожению 16 осколочных авиабомб в районе села Чистополье (Ленинский район). Об этом сообщила пресс-служба МЧС по РК.

— Сообщение о находке взрывоопасного предмета поступило от местных жителей, которые обнаружили металлический предмет, по внешнему виду напоминающий авиабомбу, — отметили в МЧС.

Специалисты обследовали место находки. На счету спасателей тысячи обезвреженных боеприпасов времен ВОВ, многие из которых представляли реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

— Обнаруженные взрывоопасные предметы идентифицированы как осколочные авиационные бомбы 2 единицы весом в 20 килограммов (АО — 20) и 14 единиц по 2,5 килограмма (АО — 2,5), — уточнил начальник ГУ МЧС России по РК Сергей Шахов. — Взрывоопасные предметы сохранили свою боевую способность со времен Великой Отечественной войны.

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