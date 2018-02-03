МЧС Крыма: В Ленинском районе обезврежены осколочные авиабомбы

Сегодня в Крыму прошла операция по уничтожению 16 осколочных авиабомб в районе села Чистополье (Ленинский район). Об этом сообщила пресс-служба МЧС по РК.

— Сообщение о находке взрывоопасного предмета поступило от местных жителей, которые обнаружили металлический предмет, по внешнему виду напоминающий авиабомбу, — отметили в МЧС.

Специалисты обследовали место находки. На счету спасателей тысячи обезвреженных боеприпасов времен ВОВ, многие из которых представляли реальную угрозу для жизни и здоровья людей.