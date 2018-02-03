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21:46 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Более 5 тысяч нижегородцев приняли участие в митинге к 75-летию победы в Сталинградской битве

Более 5 тысяч нижегородцев приняли участие в митинге к 75-летию победы в Сталинградской битве.

Об этом сообщает НОО «Нижегородский волонтер». Согласно информации, митинг-концерт «Россия в моем сердце» прошел 3 февраля 2018 года с 12:00 до 14:00 на площадке перед Нижегородской ярмаркой.

«В мероприятии приняли участие более 5 тысяч нижегородцев — представители общественных и ветеранских организаций, Общероссийского народного фронта, молодежь, волонтеры, рабочие заводов и предприятий нашей области, труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны. Перед собравшимися выступила ветеран ВОВ и участница Сталинградской битвы Александра Нестеренко», — говорится в сообщении.

На мероприятии также выступила олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина. Она призвала всех присутствующих поддержать российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде.

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