Более 5 тысяч нижегородцев приняли участие в митинге к 75-летию победы в Сталинградской битве
Более 5 тысяч нижегородцев приняли участие в митинге к 75-летию победы в Сталинградской битве.
Более 5 тысяч нижегородцев приняли участие в митинге к 75-летию победы в Сталинградской битве.
Об этом сообщает НОО «Нижегородский волонтер». Согласно информации,
«В мероприятии приняли участие более 5 тысяч нижегородцев — представители общественных и ветеранских организаций, Общероссийского народного фронта, молодежь, волонтеры, рабочие заводов и предприятий нашей области, труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны. Перед собравшимися выступила ветеран ВОВ и участница Сталинградской битвы Александра Нестеренко», — говорится в сообщении.
На мероприятии также выступила олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина. Она призвала всех присутствующих поддержать российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде.