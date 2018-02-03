Более 5 тысяч нижегородцев приняли участие в митинге к 75-летию победы в Сталинградской битве.

Об этом сообщает НОО «Нижегородский волонтер». Согласно информации, митинг-концерт «Россия в моем сердце» прошел 3 февраля 2018 года с 12:00 до 14:00 на площадке перед Нижегородской ярмаркой.

«В мероприятии приняли участие более 5 тысяч нижегородцев — представители общественных и ветеранских организаций, Общероссийского народного фронта, молодежь, волонтеры, рабочие заводов и предприятий нашей области, труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны. Перед собравшимися выступила ветеран ВОВ и участница Сталинградской битвы Александра Нестеренко», — говорится в сообщении.