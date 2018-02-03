Более 10 тыс. пермяков вышли на акцию «Вместе за сильную Россию»
Прикамье 3 февраля присоединилось к всероссийской акции.
Прикамье 3 февраля присоединилось к всероссийской акции.
В Перми на эспланаде 3 февраля прошла патриотическая акция под девизом «Вместе за сильную Россию». Её участниками стали более 10 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой администрации.
Мероприятие прошло на площади ледового городка и стало частью всероссийской патриотической акции «Россия в моём сердце!». Организатором мероприятия в Перми выступили общественные организации: Российские студенческие отряды и Ассамблея народов РФ.
Любим и гордимся нашей великой Россией, её традициями, её историей и победами. Не случайно мероприятие проходит в дни празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы. Цель нашей акции — объединение граждан России, укрепление патриотических ценностей и духа народного единства" — сказал председатель Пермского регионального отделения «Ассамблеи народов России» Евгений Малянов.
«Буквально вчера мы отмечали с вами окончание Сталинградской битвы. Вы помните прекрасно, что это была одна и самых кровопролитных битв. Надо помнить, что лишь совместными усилиями, когда вся наша страна была едина, мы смогли дать отпор оккупантам. И мы с вами должны быть достойными памяти наших предков», — сказал Герой России, депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Яшкин.
«Сегодня по всей России проходят митинги, чтобы показать Западу, что мы едины. 75 лет назад в Сталинграде мы врезали фашистским захватчикам! Мы непобедимы! Когда мы едины, мы сильны!», — отметил депутат Заксобрания Пермского края Валерий Трапезников.
Во время митинга были организованы прямые включения из разных городов России, в частности, Махачкалы, Казани, Москвы, где также проходила патриотическая акция.
Добавим, что 2 февраля 2018 года исполнилось 75 лет со дня разгрома советскими войсками
Сегодня в Перми проживают 10 участников Сталинградской битвы.