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21:45 (мск), источник: ИА REGNUM

Более 10 тыс. пермяков вышли на акцию «Вместе за сильную Россию»

Прикамье 3 февраля присоединилось к всероссийской акции.

В Перми на эспланаде 3 февраля прошла патриотическая акция под девизом «Вместе за сильную Россию». Её участниками стали более 10 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой администрации.

Мероприятие прошло на площади ледового городка и стало частью всероссийской патриотической акции «Россия в моём сердце!». Организатором мероприятия в Перми выступили общественные организации: Российские студенческие отряды и Ассамблея народов РФ.

Любим и гордимся нашей великой Россией, её традициями, её историей и победами. Не случайно мероприятие проходит в дни празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы. Цель нашей акции — объединение граждан России, укрепление патриотических ценностей и духа народного единства" — сказал председатель Пермского регионального отделения «Ассамблеи народов России» Евгений Малянов.

«Буквально вчера мы отмечали с вами окончание Сталинградской битвы. Вы помните прекрасно, что это была одна и самых кровопролитных битв. Надо помнить, что лишь совместными усилиями, когда вся наша страна была едина, мы смогли дать отпор оккупантам. И мы с вами должны быть достойными памяти наших предков», — сказал Герой России, депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Яшкин.

«Сегодня по всей России проходят митинги, чтобы показать Западу, что мы едины. 75 лет назад в Сталинграде мы врезали фашистским захватчикам! Мы непобедимы! Когда мы едины, мы сильны!», — отметил депутат Заксобрания Пермского края Валерий Трапезников.

Во время митинга были организованы прямые включения из разных городов России, в частности, Махачкалы, Казани, Москвы, где также проходила патриотическая акция.

Добавим, что 2 февраля 2018 года исполнилось 75 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Сражение под Сталинградом (ныне — Волгоград) вошло в историю как один из самых важных этапов Великой Отечественной войны. На протяжении 200 дней и ночей — с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года — продолжалась эта битва, которая завершилась победой советских войск. Для того чтобы навсегда увековечить в памяти потомков героизм наших дедов и прадедов, 2 февраля был назван одним из Дней воинской славы России.

Сегодня в Перми проживают 10 участников Сталинградской битвы.

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