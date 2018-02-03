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21:39 (мск), источник: РИА Крым

Пять тысяч севастопольцев вышли на всероссийский патриотический митинг

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. Около пяти тысяч жителей Севастополя приняли участие в патриотическом митинге «Севастополь — за сильную Россию», который состоялся на главной площади города имени адмирала Нахимова.

Митинги-концерты в рамках патриотической акции «Россия в сердце моем» проходят в субботу по всей стране. Их задача — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.

В Севастополе в акции приняли участие общественники, представители ветеранских, молодежных организаций, казачества и политических партий. Жители города выразили поддержку внешнеполитическому курсу страны.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Симферополе также прошел митинг, посвященный годовщине великой победы в Сталинградской битве и антироссийским санкциям.

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