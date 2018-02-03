Польские яблоки для Омска уничтожили в Кургане

В четверг, 1 февраля 2018 года в Кургане на Шуховском полигоне твердых бытовых отходов подвергли утилизации партию яблок и капусты.

Большегруз с санкционными продуктами на трассе «Иртыш» задержали курганские таможенники. Специалисты Россльзнадзора установили, что в кузове машине находятся запрещенные к ввозу в Россию более 3 тонн яблок и 1,5 тонн «Пекинской» капусты из Польши.