Власти хотят создать в Виштынецком парке биосферную территорию

Источник: Калининград.Ru

Региональное министерство природных ресурсов и экологии рассматривает вопрос о создании биосферной территории в Виштынецком парке. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Создание биосферной территории на базе парка позволит привлекать инвесторов и участвовать в международных проектах как по линии ЮНЕСКО, так и по линии международных фондов» Людмила Поплавская замминистра

Не менее важным, по её словам, результатом создания биосферного резервата в Виштынецком парке станет активное вовлечение местного населения в процесс управления парком, развитие новых видов эко-бизнеса и туризма.

Биосферный резерват — особо охраняемая природная территория международного значения. Отличительной особенностью такого парка является наличие зонирования, предусматривающего специальную зону сотрудничества. В ней развивается инфраструктура, ведётся хозяйственная деятельность, дружественная для окружающей среды.