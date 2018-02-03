Власти хотят создать в Виштынецком парке биосферную территорию
Подать заявку в ЮНЕСКО планируют в 2019 году.
Подать заявку в ЮНЕСКО планируют в 2019 году.
Региональное министерство природных ресурсов и экологии рассматривает вопрос о создании биосферной территории в Виштынецком парке. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
«Создание биосферной территории на базе парка позволит привлекать инвесторов и участвовать в международных проектах как по линии ЮНЕСКО, так и по линии международных фондов»
Не менее важным, по её словам, результатом создания биосферного резервата в Виштынецком парке станет активное вовлечение местного населения в процесс управления парком, развитие новых видов
Биосферный резерват — особо охраняемая природная территория международного значения. Отличительной особенностью такого парка является наличие зонирования, предусматривающего специальную зону сотрудничества. В ней развивается инфраструктура, ведётся хозяйственная деятельность, дружественная для окружающей среды.
По итогам заседания рабочей группы участники наметили краткосрочные планы и стратегии информирования общественности о процессе создания резервата. В этом году началась разработка планов развития парка, материалов и документации, необходимых для подготовки заявки. Подать её планируется в 2019 году.