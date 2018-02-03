Снег пройдёт в большинстве регионов Казахстана 4 февраля
На большей части территории страны ожидается снег, метель, лишь на западе и
На большей части территории страны ожидается снег, метель, лишь на западе и
Прогноз погоды на воскресенье, 4 февраля, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане ожидается переменная облачность, ночью и днём снег. Температура ночью 14−16 градусов мороза, днём 7−9 мороза.
В Алматы переменная облачность, днём местами снег. Температура ночью 7−9 градусов мороза, днём 2−4 мороза.
В Акмолинской области 4 февраля переменная облачность, ночью и днём снег. Температура воздуха ночью 13−18 градусов мороза, днём 10−15 мороза.
На территории Актюбинской области переменная облачность, ночью и днём снег, местами туман. Температура ночью 8−13 градусов мороза, днём 3−8 мороза.
В Алматинской области переменная облачность, снег, туман, гололедица. Температура ночью градусов 2−7 градусов мороза, днём 0−5 мороза.
В Атырауской области переменная облачность, без осадков, местами усиление ветра до 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит 5−10 градусов мороза, днём 0−5 мороза.
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В Жамбылской области переменная облачность, ночью и днём снег, местами туман, метель, гололедица, ветер 15−20, порывы до 23 м/с. Температура ночью 6−11 градусов мороза, днём 0−5 мороза.
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На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью и днём снег, туман, низовая метель. Температура воздуха ночью 10−15 градусов мороза, днём 5−10 мороза.
В Костанайской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура ночью 16−21 градус мороза, днём 7−12 мороза.
В Кызылординской области переменная облачность, ночью снег, туман. Температура воздуха ночью 7−12 градусов мороза, днём 5−10 мороза.
На территории Мангистауской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью 1−6 градусов мороза, днём 1−6 тепла.
В Павлодарской области переменная облачность, снег, местами туман. Температура воздуха ночью 13−18 градусов мороза, днём 7−12 мороза.
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