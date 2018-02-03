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18:15 (мск), источник: Informburo.kz

Снег пройдёт в большинстве регионов Казахстана 4 февраля

На большей части территории страны ожидается снег, метель, лишь на западе и северо-западе погода без осадков. Местами ожидается туман, гололедица, усиление ветра.

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Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на воскресенье, 4 февраля, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане ожидается переменная облачность, ночью и днём снег. Температура ночью 14−16 градусов мороза, днём 7−9 мороза.

В Алматы переменная облачность, днём местами снег. Температура ночью 7−9 градусов мороза, днём 2−4 мороза.

В Акмолинской области 4 февраля переменная облачность, ночью и днём снег. Температура воздуха ночью 13−18 градусов мороза, днём 10−15 мороза.

На территории Актюбинской области переменная облачность, ночью и днём снег, местами туман. Температура ночью 8−13 градусов мороза, днём 3−8 мороза.

В Алматинской области переменная облачность, снег, туман, гололедица. Температура ночью градусов 2−7 градусов мороза, днём 0−5 мороза.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков, местами усиление ветра до 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит 5−10 градусов мороза, днём 0−5 мороза.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём снег, местами ожидается туман. Температура воздуха ночью 13−18 градусов мороза, днём 6−11 мороза.

В Жамбылской области переменная облачность, ночью и днём снег, местами туман, метель, гололедица, ветер 15−20, порывы до 23 м/с. Температура ночью 6−11 градусов мороза, днём 0−5 мороза.

В Западно-Казахстанской области 4 февраля переменная облачность, ночью и днём снег, местами низовая метель, гололедица, днём усиление ветра 17−22 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 градусов мороза, днём 0−5 мороза.

На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью и днём снег, туман, низовая метель. Температура воздуха ночью 10−15 градусов мороза, днём 5−10 мороза.

В Костанайской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура ночью 16−21 градус мороза, днём 7−12 мороза.

В Кызылординской области переменная облачность, ночью снег, туман. Температура воздуха ночью 7−12 градусов мороза, днём 5−10 мороза.

На территории Мангистауской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью 1−6 градусов мороза, днём 1−6 тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, снег, местами туман. Температура воздуха ночью 13−18 градусов мороза, днём 7−12 мороза.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, ночью снег, местами туман. Ночью температура воздуха составит 21−26 градусов мороза, днём 11−16 мороза.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, ночью снег, метель, туман, гололедица, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 градусов мороза, днём воздух прогреется до 5 градусов тепла.

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