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18:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Танцующие галактики заставили ученых усомниться в модели Вселенной

Ученые швейцарского Базельского университета обнаружили вращающиеся вокруг линзовидной галактики Центавр А карликовые галактики-спутники.

Их упорядоченное вращение («танец») заставило астрономов усомниться в современной космологической концепции LCDM (Лямбда-СиДиЭм, Lambda-Cold Dark Matter). Статья опубликована в журнале Science, ее пересказ приводит Scientific American.

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Вместо того, чтобы следовать случайным орбитам, 14 из 16 карликовых галактик вращаются вокруг Центавра А в одной орбитальной плоскости. LCDM, которая включает в себя темную материю и темную энергию во Вселенной, предполагает, что небольшие галактики разбросаны вокруг более крупных случайным образом и двигаются в разных направлениях.

Исключениями из этого считаются Млечный путь и ближайшая к нему галактика Андромеды, вокруг которых есть синхронно вращающиеся галактики-спутники. Центавр А, таким образом, стал уже третьей такой галактикой.

Если звездные скопления-спутники с компланарными (синхронными) орбитами обнаружатся и у других галактик, это станет серьезным вызовом в современном понимании модели с темной материей. Вместе с тем, ученые из Базеля заметили, что изучение других карликовых галактик займет десятилетия.

Модель LCDM предполагает наличие во Вселенной не только обычной материи, но и темной энергии и холодной темной материи. Эта же модель оценивает возраст Вселенной почти в 14 миллиардов лет, она включает в себя инфляцию, а также считает общую теорию относительности Эйнштейна верной теорией гравитации в космологических масштабах.

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