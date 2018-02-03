Глава СПЧ назвал причины для передачи дела Титиева на федеральный уровень

Источник: РИА Новости

В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале написал, что считает разговоры о «передаче наверх» дела Титиева попыткой оказать психологическое и административное давление на следствие. Он также напомнил о появившейся ранее информации, согласно которой уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в МВД РФ с просьбой передать дело Титиева в ГУ МВД РФ по СКФО.

Глава СПЧ отметил, что совет с самого начала ставил вопрос о том, чтобы расследование дела в отношении Титиева было передано на федеральный уровень — в следственный департамент МВД России.

«Причины для этого две. Во-первых, в данном случае имеет место заявление Титиева о том, что ему эти наркотики подбросили — и не кто-нибудь, а сотрудники полиции, работающие в Чеченской республике. Вторая причина связана с тем, что после задержания Титиева были два нападения на правозащитный центр “Мемориал”, совершенные в двух разных субъектах Российской Федерации — не в Чечне, а в Ингушетии и Дагестане», — сказал Федотов РИА Новости.

Вот почему расследование дела в отношении Титиева логично было бы передать в следственный департамент МВД России, полагает правозащитник. «В свою очередь, доследственную проверку по заявлению самого Титиева целесообразно было бы передать в главное следственное управление Следственного комитета России», — считает глава СПЧ.

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Титиев был арестован в Чечне в середине января по обвинению в хранении наркотиков. Ему вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом. Титиев вины не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить обстоятельства задержания, поскольку у правозащитников были основания предполагать, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики в его автомобиле могли быть подброшены с целью компрометации.