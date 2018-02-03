Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Жена Маликова призналась, что певец всегда мечтал о сыне
Новые выплаты и законы: как изменилась жизнь россиян с 1 февраля
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
«Драматический эффект»: Эксперт о возможностях С-400 и «Панциря»
Иншаков: Не будь Бригады, кто бы говорил о Майкове
Кейт Миддлтон сменила элегантное пальто на спортивную куртку
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Похудение усиливает голод
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Фоторепортажи
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
17Купкари, или Поло с козлом в узбекских горах
18:40 (мск), источник: РИА Новости

Глава СПЧ назвал причины для передачи дела Титиева на федеральный уровень

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов назвал причины для передачи расследования дела в отношении главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева на федеральный уровень, одна из них — заявление самого задержанного, что наркотики ему подбросили работающие в Чечне сотрудники полиции.

Источник: РИА Новости

В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале написал, что считает разговоры о «передаче наверх» дела Титиева попыткой оказать психологическое и административное давление на следствие. Он также напомнил о появившейся ранее информации, согласно которой уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в МВД РФ с просьбой передать дело Титиева в ГУ МВД РФ по СКФО.

Глава СПЧ отметил, что совет с самого начала ставил вопрос о том, чтобы расследование дела в отношении Титиева было передано на федеральный уровень — в следственный департамент МВД России.

«Причины для этого две. Во-первых, в данном случае имеет место заявление Титиева о том, что ему эти наркотики подбросили — и не кто-нибудь, а сотрудники полиции, работающие в Чеченской республике. Вторая причина связана с тем, что после задержания Титиева были два нападения на правозащитный центр “Мемориал”, совершенные в двух разных субъектах Российской Федерации — не в Чечне, а в Ингушетии и Дагестане», — сказал Федотов РИА Новости.

Вот почему расследование дела в отношении Титиева логично было бы передать в следственный департамент МВД России, полагает правозащитник. «В свою очередь, доследственную проверку по заявлению самого Титиева целесообразно было бы передать в главное следственное управление Следственного комитета России», — считает глава СПЧ.

Читайте также
Собчак устроила в Грозном одиночный пикет в защиту арестованного главы «Мемориала»

Титиев был арестован в Чечне в середине января по обвинению в хранении наркотиков. Ему вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом. Титиев вины не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить обстоятельства задержания, поскольку у правозащитников были основания предполагать, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики в его автомобиле могли быть подброшены с целью компрометации.

СПЧ также обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть вопрос о передаче расследования дела Титиева в следственный департамент МВД, либо о направлении в Чечню сотрудников центрального аппарата МВД для процессуального контроля над расследованием.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Социологи оценили изменения уровня поддержки Путина среди россиян
Принадлежавший Порошенко завод стал российской собственностью
ВС РФ нанесли удар по боевикам после атаки на Су-25 в Сирии
Депутат попросит проверить увольнение педагога в Таганроге
Ученые рассказали, каких людей чаще всего кусают собаки
Олигархов из России заставят объяснить роскошную жизнь в Лондоне
Ученые обнаружили связь между храпом и слабоумием
Боец ММА нокаутировал сам себя (видео)
Российская туристка пыталась отбелить кораллы и попала в тюрьму
Спорт
Оправданные CAS ждут приглашения: МОК решит судьбу 15 россиян До решения CAS ОКР сообщил, что в российскую заявку на Игры вошли 169 спортсменов
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь