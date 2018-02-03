В Воронеже умер известный диджей

Известный воронежский диджей умер сегодня, 3 февраля, около пяти часов утра. Как сообщают «Вести-Воронеж», причиной скоропостижной смерти 48-летнего Михаила Сергеева могла стать пневмония.

Его называют одним из самых востребованных российских диджеев. Он делал на заказ ремиксы для Владимира Кузьмина, Cергея Галанина, групп «Чайф» и «Блестящие». В 2001 году Михаил Сергеев принял участие в концерте «Песня года», выступив в составе группы «Основной Инстинкт».

Михаил Сергеев в 1992 году связал свою судьбу с радио и много лет проработал ведущим. Для многих воронежцев его имя ассоциируется с юностью и свободой.