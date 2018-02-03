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21:15 (мск), источник: "Российская газета"

В Воронеже умер известный диджей

В Воронеже 3 февраля скоропостижно скончался известный диджей и ведущий Михаил Сергеев. Об этом в социальных сетях сообщили его друзья и коллеги.

Известный воронежский диджей умер сегодня, 3 февраля, около пяти часов утра. Как сообщают «Вести-Воронеж», причиной скоропостижной смерти 48-летнего Михаила Сергеева могла стать пневмония.

Его называют одним из самых востребованных российских диджеев. Он делал на заказ ремиксы для Владимира Кузьмина, Cергея Галанина, групп «Чайф» и «Блестящие». В 2001 году Михаил Сергеев принял участие в концерте «Песня года», выступив в составе группы «Основной Инстинкт».

Михаил Сергеев в 1992 году связал свою судьбу с радио и много лет проработал ведущим. Для многих воронежцев его имя ассоциируется с юностью и свободой.

Коллеги вспоминают о том, что в конце 1990-х годов и начале 2000-х дозвониться к нему в эфир было очень сложно — так популярен и востребован он был.

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